توفي الفنان الكويتي محمد المنيع مساء أمس (الجمعة)، عن عمر ناهز الـ95 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية بعد يومين من دخوله المستشفى.

ونعى وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري، المنيع، قائلاً: «أتقدم بخالص التعازي والمواساة بوفاة المغفور له بإذن الله الفنان القدير محمد المنيع أحد رواد الفن الكويتي والخليجي الذي أثرى الساحة الفنية بعطائه على مدى عقود وكان مثالاً للفنان المخلص لجمهوره ورسالة فنه».

وعرف الفنان محمد المنيع بالوسط الفني بلقب عمدة «الفنانين الخليجيين» «بوعبدالعزيز»، إذ كان قد تفرغ خلال السنوات الأخيرة للظهور بمشاركات بسيطة تحمل القيم التربوية والاجتماعية كما هو الحال طوال مسيرته الفنية التي بدأها منتصف السبعينيات.

ومن أبرز الأعمال التي شارك فيها المنيع تلفزيونياً، مسلسلات «طيبة وبدر، الإبريق المكسور، الرحيل، بدر الزمان، فتى الاحلام، طش ورش، القرار الأخير، زمان الاسكافي». مسرحياً، كانت للفقيد المنيع مشاركات عديدة في أعمال مسرحية معروفة منها «حظها يكسر الصخر، بغيتها طرب صارت نشب، علي جناح التبريزي، وفرسان». أما في السينما، فكانت له أكثر من مشاركة في أفلام منها «بس يا بحر، أوراق الخريف، ليلة القبض على الوزير»، فيما اشتهر المنيع بأدوار الأب والجد بنصيحة من الفنان الراحل محمد النشمي.