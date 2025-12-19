في ليلة شتوية باردة من ليالي الدرعية، أحيا فنان العرب محمد عبده جلسة «صدى الوادي» ضمن فعاليات موسم الدرعية، وسط حضور جماهيري كبير، حيث دخل الفنان إلى موقع الحفلة باستقبال خاص من القائمين على الموسم، قبل صعوده إلى المسرح في أجواء عكست مكانته الفنية ومسيرته الممتدة.

وقدّم فنان العرب خلال الجلسة باقة من روائعه الغنائية الخالدة التي شكّلت وجدان الأغنية السعودية، متنقلاً بين أعماله التي ارتبطت بذاكرة جمهوره، في تفاعل لافت من الحضور الذين ردّدوا الكلمات وتماهوا مع الإحساس، في أمسية اتسمت بالهدوء والعمق والطرب الأصيل.

ورغم برودة الطقس، نجح محمد عبده بصوته وحضوره في بث الدفء في أرجاء المسرح، مقدّماً ليلة وُصفت بالاستثنائية والتاريخية، جسّدت العلاقة الخاصة التي تجمعه بجمهور الدرعية، الذي ظل يتفاعل معه طوال الجلسة في مشهد يعكس مكانته الفنية وحضوره المتفرّد.

وتُعد هذه الجلسة إحدى أبرز إطلالات فنان العرب خلال الفترة الأخيرة، بعد مشاركاته المتعددة في موسم الرياض، إلى جانب حضوره في الدرعية وشقراء، في استمرار لعلاقته الوثيقة بجمهوره في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن فنان العرب محمد عبده وصل إلى الدرعية بعد أن احتفل مساء أمس بعقد قران ابنه بدر، حيث توجّه مباشرة لإحياء هذه الجلسة، في مشهد يعكس التزامه الفني وحرصه الدائم على لقاء جمهوره، مؤكّداً كعادته أن لكل جلسة يقدّمها طابعها الخاص والمميّز.