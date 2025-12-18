نقيب المهن التمثيلية في مصر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمحيي إسماعيل

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، نافياً ما تردد حول إصابته بجلطة في المخ.



استقرار حالته الصحية

وأوضح زكي في تصريحات تلفزيونية أن محيي إسماعيل تعرض لغيبوبة سكر ناجمة عن الجفاف وارتفاع مستوى السكر في الدم، مؤكدًا أن حالته مستقرة بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.



تفاصيل الواقعة وموعد خروجه من المستشفى

وأشار نقيب المهن التمثيلية إلى أن أسرة الفنان لاحظت تدهور صحته، خصوصا مع معيشته بمفرده، ما دفعهم لنقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه، متوقعًا خروجه خلال يومين إلى ثلاثة أيام بعد الاطمئنان الكامل على صحته.



آخر ظهور فني

غاب محيي إسماعيل عن المشاركة في الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، حيث كان آخر ظهور له في فيلم «الكنز 2» الذي عرض عام 2019 بالسينمات إلى جانب محمد رمضان، ومحمد سعد، وأحمد رزق، وعدد من النجوم الآخرين.

أعمال مميزة

وحظي محيي إسماعيل بأدوار مميزة في بداية مشواره الفني الذي امتد لعقود، حيث قدم خلالها مجموعة متنوعة من الأدوار التي تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والدراما الاجتماعية، إلى جانب أعماله التلفزيونية التي لاقت متابعة واسعة في التسعينيات والألفينات.