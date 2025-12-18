محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله بدر وسط حضور الأسرة والمقربين

احتفل الفنان السعودي محمد عبده بعقد قران نجله بدر في حفل عائلي اقتصر على الأقارب والأصدقاء، وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة.



محمد عبده يحتفل بعقد قران نجله

وظهر الفنان محمد عبده يرقص بالسيف والبشت، في مشهد تفاعل معه الحضور وعكس السعادة الكبيرة التي عمت المكان.

محمد عبده يستعد لتحضيرات الحفل

وعلى جانب آخر، يحيي محمد عبده، اليوم (الخميس) حفلا جماهيريا ضمن حفلات صدى الوادي، التي تقام في إطار موسم الدرعية في وادي صفار بالسعودية.

أعمال جديدة منتظرة

وفي سياق آخر، يحضر محمد عبده مع الشاعر السعودي عبدالرحمن بن مساعد أغنية جديدة تحمل اسم «اللون الأسود»، وذلك بعد سلسلة من التعاونات بينهما، والمقرر طرحها خلال الفترة القادمة.