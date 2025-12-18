خرج الفنان المصري محمد رمضان ليوضح حقيقة ما أثير بشأن صدور حكم بحبسه لمدة عامين، مؤكدًا أن تلك الأنباء غير دقيقة على حسب قوله، وأن اسمه يتداول في قضايا وأحكام قضائية منذ أكثر من سبع سنوات.

محمد رمضان يكشف حقيقة الحكم القضائي ويؤكد استمرار حفلاته

الشائعات تمتد لأسرته

وأوضح رمضان، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بمنصة «فيسبوك»، أن تكرار أخبار الحبس أصبح أمرًا شبه دائم، لافتًا إلى أن تأثير هذه الأخبار لم يقتصر عليه فقط، بل امتد إلى أسرته ونجله الطفل.

حكم بالحبس مع وقف التنفيذ

وأشار رمضان، إلى أن أحدث القضايا تتعلق بأغنية حصلت على تصريح رقابي رسمي، رغم أنه لم يكتب كلماتها، لافتًا إلى أن الحكم الصادر جاء بالحبس مع وقف التنفيذ، وهو ما تجاهلته بعض التغطيات الإعلامية، متسببًا في ضرر له ولأسرته.

حفل أمريكا في موعده

وأضاف رمضان أن تكرار أخبار الحبس يؤثر على نشاطه الفني، كاشفًا تلقيه استفسارًا من منظمي حفله الغنائي في الولايات المتحدة، المقرر إقامته 17 يناير، للتأكد من صحة الأنباء، مؤكدًا أن الحكم لن يؤثر على الحفل، مجددًا تمسكه بمصر وثقته في استمرار نجاحه الفني.

التأكيد على حبه لوطنه

وفي ختام حديثه، شدد رمضان على تمسكه بوطنه وحبه الدائم لمصر، مؤكدًا: «هفضل أحب بلدي وأعشق ترابها للأبد ثقة في الله نجاح متصاعد مستمر».

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي أيدت حكم حبـس محمد رمضان عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 1000 جنيه، بسبب نشر أغنية «رقم واحد يا أنصاص» دون ترخيص على مواقع التواصل.