تتجدد مطالب سكان حي الحرازات جنوب شرقي جدة، بضرورة معالجة أحد المنعطفات الخطيرة على الطريق الرئيسي، بعد تكرار الحوادث المرورية فيه، وسط تحذيرات من استمرار الخطر الذي يهدد سالكي الطريق، خصوصاً الطلاب والطالبات خلال أوقات الذهاب والعودة من المدارس.

وأوضح عدد من الأهالي لـ«عكاظ»، أن المنعطف، الواقع بمحاذاة محطة الجزيرة للمحروقات، يشهد حوادث متكررة بسبب محدودية الرؤية والتجاوزات الخاطئة والسرعات العالية، مطالبين الجهات المختصة بتركيب مطبات صناعية وتنفيذ حلول مرورية عاجلة للحد من الحوادث.

وقال عبود الزبيدي، إن الأهالي رفعوا في مناسبات عدة مطالب للجهات المعنية لمعالجة الموقع، إلا أن المنعطف لا يزال يشهد حوادث متكررة، مبيناً أن ضعف الرؤية للقادمين من الاتجاهين، إلى جانب التجاوز الخاطئ، يعدان من أبرز أسباب وقوعها، مؤكداً أن إنشاء مطبات صناعية سيسهم في الحد من السرعات وتقليل الحوادث.

من جهته، أبدى سلطان القرني تخوفه من استمرار الوضع، لافتاً إلى أن المنعطف يقع على طريق يستخدمه يومياً عشرات الطلاب والطالبات، ما يضاعف المخاوف من وقوع حوادث مأساوية، مطالباً بسرعة اتخاذ إجراءات وقائية تعزز سلامة مستخدمي الطريق.

فيما أكد فهد العمري، أن الطريق يفتقر إلى الازدواجية، الأمر الذي يجعل التجاوز محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن تهور بعض السائقين، خصوصاً صغار السن، أسهم في وقوع عدد من الحوادث التي راح ضحيتها أبرياء. وطالب بسرعة تنفيذ حلول هندسية، تشمل ازدواجية الطريق وتركيب مطبات صناعية، للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.