في ظل التوسع العمراني المتسارع والنمو السكاني الذي تشهده محافظة الوجه، تتصاعد شكاوى السكان من تدني جودة خدمات الإنترنت، مؤكدين أن البنية التحتية لشبكات الاتصالات لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد المستخدمين، ولا سيما مع تزايد العمالة الوافدة خلال الفترة الأخيرة.

ويرى الأهالي لـ«عكاظ»: أن الضغط المتزايد على الشبكة انعكس بشكل مباشر على سرعة الاتصال واستقراره، ما أثّر على قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والأعمال التجارية، والخدمات الحكومية، وسط مطالبات بتطوير شبكات الاتصالات ورفع كفاءتها بما يتواكب مع النمو الذي تشهده المحافظة.

وقال محمد صغير رفادة لـ«عكاظ»، إن الإنترنت لم يعد وسيلة للترفيه، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى أن معظم المعاملات البنكية والتجارية والحكومية أصبحت تُنجز إلكترونياً، وأي ضعف في الشبكة يؤدي إلى تعطيلها أو تأخيرها. وأضاف أن السبب الرئيس يعود إلى ارتفاع أعداد مستخدمي الشبكة، مطالباً شركات الاتصالات بمراجعة وضع الشبكة وإيجاد حلول عاجلة تواكب التطور الذي تشهده المنطقة.

من جانبه، أوضح عبدالله ماجد عبدالواحد، أن ضعف الإنترنت شكّل عائقاً أمام الطلاب في ظل التحوّل الرقمي الذي يشهده قطاع التعليم، مبيّناً أن إنجاز الواجبات وأداء الاختبارات عبر منصة «مدرستي» يتعرّضان للتأخير بسبب سوء الاتصال، وينعكس سلباً على المستوى الدراسي.

وأكدأصيل مازن الفوال وعبدالله إبراهيم البلوي، أن معاناتهم مع ضعف الشبكة تتضاعف خلال فترة الدراسة، في حين أشار عبدالرحمن سعود البلوي وسلمان عبدالعزيز عبدالواحد، إلى أن انقطاع الاتصال وتعليق الشبكة يتكرر في أغلب أوقات الاستخدام، سواء للمذاكرة أو حتى للتصفح والترفيه.

بدوره، قال مدير مجمع مدرسة السعودية الابتدائية وتحفيظ القرآن الكريم والمتوسطة بالوجه الدكتور هاني عبدالله البلوي، إن الإدارات المدرسية تعتمد بشكل يومي على عدد من المنصات الإلكترونية، مثل «مدرستي» و«نور» و«فارس»، إلى جانب تطبيقات تعليمية أخرى، موضحاً أن أي ضعف في الشبكة يؤدي إلى تأخير إنجاز الأعمال والمهمات الإدارية والتعليمية. وأضاف أن المشكلة تتفاقم خلال الإجازة الأسبوعية، مطالباً شركات الاتصالات بزيادة عدد الأبراج وتوسيع خدمات الألياف الضوئية (الفايبر)، لما لذلك من دور في تحسين جودة الخدمة.

من جهته، أوضح المهندس عبدالله القرشي، أن ضعف الإنترنت أثّر بشكل مباشر على السكان، إذ تتعرّض الشبكة لانقطاع أو ضعف شديد بصورة شبه كاملة يومي (الخميس والجمعة)، إضافة إلى تدني سرعتها خلال بقية أيام الأسبوع، مرجعاً ذلك إلى كثافة الاستخدام مقارنة بضعف البنية الحالية للشبكة.

وعلى الصعيد الفني، أوضح عضو الهيئة السعودية للمهندسين المهندس أحمد تمام، أن ضعف الشبكة يعود إلى ارتفاع أعداد المستخدمين وتزايد الأجهزة والتطبيقات التي تستهلك النطاق الترددي، مبيّناً أن المحافظة بحاجة إلى زيادة عدد أبراج الاتصالات، وتحديث الأبراج القائمة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للشبكات، بما يسهم في معالجة ازدحام الشبكة وتحسين جودة الخدمة للمستفيدين.