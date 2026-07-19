يترقب أهالي محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، افتتاح مستشفى ظهران الجنوب العام الجديد، بعد أكثر من 15 عاماً على بدء تنفيذ المشروع، الذي انطلقت أعماله 1432هـ، رغم اكتمال معظم مراحله الإنشائية والتجهيزية.

وأكد عدد من الأهالي، أن المستشفى بات جاهزاً للافتتاح، مشيرين إلى أن ما تبقى يتمثل في استكمال خدمة الإنترنت التي بلغت نسبة إنجازها نحو 70%، إلى جانب استكمال تجهيز بعض الأقسام التشغيلية.

وأبدى سكان المحافظة استغرابهم من تأخر افتتاح المستشفى، رغم تسلمه من قبل تجمع عسير الصحي والانتهاء من إنشاء المبنى بسعة 200 سرير، مطالبين بسرعة تشغيله ونقل الخدمات من المستشفى الحالي، الذي لم يعد يلبي احتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح كل من سعد الوادعي، صالح حسين الوادعي، وعبدالله ال عريعر، وفيصل سعد الوادعي، أن العديد من أقسام المستشفى جرى تجهيزها تمهيداً للتشغيل، فيما لا تزال أقسام أخرى، من بينها العناية المركزة وغرف العمليات، بحاجة إلى استكمال التجهيز، وهو ما يعد من أبرز أسباب تأخر الافتتاح.

وأشاروا إلى أن المستشفى يخدم أكثر من 65 ألف نسمة في محافظة ظهران الجنوب والمراكز والقرى التابعة لها، مؤكدين الحاجة إلى افتتاحه في أقرب وقت لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.

وطالب الأهالي كذلك باستحداث مركز متخصص للحوادث والطوارئ، نظراً لموقع المحافظة التي تبعد عن مستشفى عسير المركزي 170 كيلو متراً، وتبعد عن مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران 130 كيلو متراً، وهما الجهتان اللتان تستقبلان الحالات الحرجة والمحولة من مستشفى ظهران الجنوب.

كما دعوا إلى دعم المستشفى الجديد بالكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية بكفاءة فور بدء تشغيله.