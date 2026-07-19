لا يزال أهالي محافظة أحد رفيدة، ينتظرون من وزارة الصحة إنشاء مركز طبي متخصص لطب الأسنان، في ظل الازدحام الكبير على عيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع تجاوز عدد سكان المحافظة والمراكز الإدارية التابعة لها حاجز 150 ألف نسمة، إضافة إلى المصطافين وزوار المحافظة. وأوضح كل من ناصر الحميدي وسعد شايع ومحمد عارف، لـ«عكاظ»، أن آلاف المراجعين ينتظرون توفير مركز متخصص لطب الأسنان أسوة بمحافظات أخرى، إذ تشهد العيادات الحالية ازدحاماً شديداً، فيما يضطر كثيرون لانتظار المواعيد لأسابيع طويلة بسبب محدودية العيادات والإمكانات الطبية المتوفرة.

وأضافوا، في حديثهم لـ«عكاظ»، أن نسبة كبيرة من الأهالي تتجه للعلاج خارج المحافظة وفي المستوصفات الخاصة رغم التكلفة العالية التي تثقل كاهل أصحاب الدخل المحدود، مؤكدين أن إنشاء مركز متخصص سيشكل خدمة علاجية مجانية متكاملة، ويخفف معاناة المرضى عبر توفير عيادات تخصصية وإمكانات طبية متقدمة.

وفي سياق متصل، جدّد الأهالي مطالبهم بتوفير جهاز الرنين المغناطيسي في مستشفى المحافظة العام، الذي يفتقد لهذا الجهاز منذ افتتاحه قبل عدة سنوات، رغم أهميته في تشخيص أمراض وإصابات الجهاز العضلي الهيكلي، ووضع الخطط العلاجية المناسبة، والكشف عن مشكلات المفاصل وإصابات الأربطة والعضلات والكسور الخفية وهشاشة العظام. وأشاروا إلى أن تحويل المرضى لإجراء الفحوصات في منشآت طبية خارج المحافظة يزيد من معاناتهم، ويؤكد الحاجة الملحّة لتوفير الجهاز داخل المستشفى.