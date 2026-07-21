طالب عدد من أهالي منطقة الجوف، بإعادة تأهيل بحيرة دومة الجندل، التي تُعد أكبر بحيرة صناعية في الشرق الأوسط، بعد أن تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى موقع مهجور يعاني من انتشار البعوض وتراجع الخدمات، ما أفقدها مكانتها السياحية التي كانت تتمتع بها سابقاً.

وقال عبدالله صالح لـ«عكاظ»، إن البحيرة أصبحت بيئة خصبة لتكاثر البعوض بشكل غير طبيعي، الأمر الذي يمنع المتنزهين من الجلوس ويثير مخاوف من انتشار الأمراض. وأضاف أن الموقع يحتاج إلى فرق غوص وإنقاذ تحسباً لأي طارئ، خصوصاً مع توافد الزوّار خلال الإجازات، مشيراً إلى أن البحيرة شهدت في الماضي عدة حوادث غرق وسقوط مركبات.

وفي شهادة أخرى، ذكرت إحدى المواطنات أنها قدِمت من القصيم الأسبوع الماضي مساءً بحماس لزيارة البحيرة، لكنها فوجئت بأنها «مظلمة ولا يوجد أي مظاهر حياة»، ووصفت المكان بأنه «مهجور بشكل مؤسف». فيما أكد سلمان الشمري، أن البحيرة كانت سابقاً موقعاً سياحياً نشطاً يضم مسطحات خضراء وقوارب ودبابات بحرية، لكنها أُغلقت لثلاث سنوات «حتى مات كل شيء فيها»، على حد وصفه.

أما أحد المقيمين محمد السيد، فاقترح استثمار جزء من البحيرة في مزارع الأسماك والروبيان، مؤكداً أن ذلك سيحقّق مكاسب اقتصادية كبيرة ويعيد الحياة للموقع.

ويوضح ناصر البلوي، أن الموقع أصبح اليوم يفتقر إلى المقومات السياحية بعد تلف المسطحات الخضراء ونقل المحلات والمطاعم إلى مواقع أخرى منذ ثلاث سنوات، ما أدى إلى تراجع الحركة السياحية بشكل كامل، وسط مطالبات الأهالي بإعادة تأهيل البحيرة واستعادة دورها كوجهة سياحية بارزة في المنطقة.

وطالب الأهالي فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بإعادة تفعيل برامج رش البعوض في محيط البحيرة كما كان سابقاً، إلى جانب مطالبة بلدية المحافظة بالاهتمام بالمسطحات الخضراء ودورات المياه التي تعاني من ضعف النظافة، إضافة إلى تنظيف المسجد المجاور، نظراً لارتباط البحيرة بزيارات من مناطق مجاورة.

وتُعد بحيرة دومة الجندل أكبر بحيرة صناعية في الشرق الأوسط، إذ تكوّنت قبل نحو 35 عاماً بفعل ضخ مياه الري الزراعي، ويصل عمقها إلى نحو 30 متراً. وقد احتضنت في السابق أول بطولة خليجية للرياضات البحرية بمشاركة جميع دول الخليج، وشهدت حراكاً سياحياً وإعلامياً كبيراً، إضافة إلى استضافة بطولات محلية عدة، وجذبها لزوار من السفراء والوزراء ومختلف دول العالم. كما كانت تضم قوارب للتنزه العائلي ودبابات «جيت سكي» بشكل يومي.