في ذكرى «اليوم الوطني»، نستحضر توحيد بلادنا على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، وما أرساه من أسس الوحدة والأمن والاستقرار، ونقرأ في مسيرة الوطن معنى يتجدد مع كل مرحلة؛ أن قيمة المنجز لا تقاس بما يتحقق على الأرض فحسب، بل بما يصنعه في حياة الإنسان من ثقة وانتماء وقدرة على الإسهام.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم «قيادة الطمأنينة» بوصفها قدرة على الجمع بين ثبات الوجهة ومرونة التعامل مع المتغيرات، وبين طموح التحول والعناية بالإنسان الذي يعيشه، فالتحولات الكبرى تحمل فرصاً واسعة، وتثير بطبيعتها أسئلة عن الغد، وتترسخ الثقة حين تتضح الوجهة، وتتكامل أدوار المؤسسات، ويلمس الناس أثر التحول في تفاصيل حياتهم.

وفي المسيرة السعودية، تعبِّر «رؤية 2030» عن وجهة وطنية تجمع الطموحات حول مستقبل مشترك، وترسيخ الطمأنينة في هذه المسيرة مسؤولية مؤسسية متجددة، تتجسد في وضوح الأنظمة، وعدالة تطبيقها، وجودة الخدمات، وقدرة الجهات على الاستماع والاستجابة والتطوير المستمر، فكل إجراء واضح، وخدمة موثوقة، وفرصة عادلة، يعمّق الصلة بين المواطن ومؤسساته، ويمنح الثقة أساساً ملموساً.

ولا تبنى الطمأنينة بالإنجازات المادية وحدها، بل بما تنشئه من ثقة متبادلة بين القيادة والمجتمع، فكلما شعر الإنسان بأن صوته مسموع، وأن حقوقه مصونة، وأن الفرص تتاح على أساس الجدارة ازداد انتماؤه لوطنه وارتبط بمستقبله، وعندها تتحول الطمأنينة من شعور فردي إلى رصيد وطني مشترك يعزز التماسك الاجتماعي ويدعم استدامة التنمية.

وفي اليوم الوطني نحتفي بوحدة أرست قواعد وطن، وبقيادة تواصل ترسيخ الثقة بمستقبله، ونجدد مسؤوليتنا عن صون مكتسباته والإسهام في تقدمه.

فالطمأنينة التي تصنعها القيادة تبلغ أعمق أثرها حين تتحول في حياة الناس إلى عمل متقن، وأملٍ متجدد، وأثر مستدام.

‏أخيراً

أثر تلك الطمأنينة يتجاوز الشعور إلى السلوك، فمن يثق بجدوى جهده يكون أقدر على التعلم والعمل والمبادرة، وأكثر استعداداً لتحمل مسؤوليته تجاه مجتمعه، وهنا يكتمل المعنى الوطني: قيادة ترسّخ الثقة، ومؤسسات تجسّدها، ومواطن يصونها بإسهامه وإتقانه.