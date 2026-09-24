اليوم الوطني تنشيط ذهني للعقل السعودي، الذي بصدق انتمائه وحس ولائه الفطري يجدد استدلالاته العقلية، مستخدماً قدراته المعرفية لينتج سلوكاً إنسانياً قائماً على المبادئ والمفاهيم المستوحاة من الشرع المطهر والسنة المحمدية، والمؤطرة بالقيم والأخلاق والعادات والتقاليد العربية السعودية الأصيلة، التي تجعله في احتفائه بمثل هذا اليوم الوطني، يتمكن بكل قدرة واقتدار من الربط بين القضايا والأحداث التي تقع في محطيه الخليجي والعربي والإسلامي والإقليمي والعالمي، لتكتمل الصورة في فكره مستخلصاً الحقائق وكيف هي نعمة الوطن، ليحكم في نهاية المطاف بمنطوق سلوك إيجابي قولي وفعلي يمارسه المواطن السعودي في مثل هذا اليوم الخالد، وفي كل يوم من أيام الوطن الخالدة من عمره المديد.