لم يعد السؤال اليوم: هل سيتغير الإعلام؟ فالسؤال الأهم الآن: إلى أين يقودنا هذا التحول؟ ومن سيبقى قادراً على التأثير في مشهد تتنافس فيه المؤسسات والمنصات وصناع المحتوى والخوارزميات على انتباه الجمهور وثقته؟

الإعلام اليوم يقترب أكثر من الخوارزمية، فلم يعد الجمهور ينتظر نشرة الأخبار أو يبحث عن موقع رسمي، فالخبر يصل إليه وسط يومه، وقد يقدمه صحفي أو مؤثر أو مواطن يحمل هاتفه، أو منصة ذكية تختصر الأحداث في ثوان.

هذا لا يعني نهاية الإعلام التقليدي، لكنه يؤكد انتهاء احتكاره للمعلومة، فقد أصبحت كل شاشة نافذة نشر، وكل فرد مصدراً محتملاً، وكل لحظة قابلة للتحول إلى قصة تنتشر بسرعة، وهنا تبرز القضية الأهم: الثقة.

في زمن يستطيع فيه الجميع النشر، تصبح مسؤولية الإعلام الحقيقي أكبر، فلم تعد المنافسة على السبق وحده، بل على الدقة والسياق والقدرة على تقديم قصة قريبة من الناس، فالمحتوى المثير قد يحقق انتشاراً مؤقتاً، لكن المصداقية وحدها تصنع حضوراً طويل الأمد.

كما أن الذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل غرف الأخبار، من تحليل البيانات إلى الترجمة والتلخيص وإنتاج المحتوى، غير أنه لن يعوض الصحفي الذي يفهم مجتمعه، ويقرأ ما وراء الحدث، ويدرك أثر الكلمة وحساسيتها. فالقضية ليست صراعاً بين الإنسان والآلة، بل اختبار لقدرتنا على توظيف التقنية دون أن نفقد جوهر المهنة.

المستقبل لن يكون بالضرورة للوسيلة الأكبر أو الصوت الأعلى، بل لمن يفهم جمهوره ويحترم عقله ويحافظ على ثقته، فالمنصات تتغير، والخوارزميات تتبدل، لكن حاجة الإنسان إلى قصة صادقة تفسر له أن العالم سيبقى.