تُعد التدابير الوقائية إحدى أدوات المعالجات التجارية التي أتاحها نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية لحماية الصناعة المحلية من آثار الزيادة في الواردات، متى أدت تلك الزيادة إلى ضرر جسيم أو هددت بوقوعه. وتختلف هذه الأداة عن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية؛ إذ لا يشترط فيها إثبات وجود إغراق أو دعم مخصص (أي فرق في السعر بين المنتج المحلي والمستورد)، وإنما ينصب النظر على وجود زيادة كميات الواردات، ومدى ما أحدثته من ضرر جسيم بالصناعة المحلية، والعلاقة السببية بينهما، كما أن التدابير الوقائية تطبق ضد واردات كافة دول العالم على خلاف تدابير مكافحة الإغراق والدعم التي تطبق ضد دول معينة، وتطبق هذه التدابير في شكل قيود كمية (دخول كميات محددة) أو في شكل رسوم جمركية إضافية على الواردات. كما يأتي تنظيم التدابير الوقائية في المملكة متسقاً مع التزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية، وبما يؤكد طبيعتها كأداة استثنائية ومؤقتة، تتيح للصناعة المحلية المتضررة من الواردات، عند توافر شروطها، فرصة لمعالجة آثار الزيادة في الواردات والتكيف مع أوضاع السوق بما يجعلها أكثر قدرة على مجابهة المنافسة العالمية.



ومن هذا المنطلق، لا ينبغي أن تقتصر متابعة الصناعات السعودية لمؤشرات أسعار المنتجات المستوردة فقط، بل يجب أن تمتد إلى حركة الواردات وتطور كمياتها وحصتها في السوق وانعكاسها على أداء الصناعة المحلية. فقد تظهر الآثار السلبية على مؤشرات الصناعة في صورة تراجع المبيعات والإنتاج والربحية، وضعف استغلال الطاقة الإنتاجية، أو التأثير في مستويات العمالة. وهذه المؤشرات لا تُقرأ منفردة، وإنما ضمن صورة اقتصادية متكاملة تكشف اتجاه الصناعة وحجم الضرر الذي لحق بها.



وفي المقابل، لا يعني ارتفاع الواردات أو تراجع أداء الصناعة تلقائياً توافر شروط الوقاية. وهنا تكمن إحدى أدق المسائل في هذا النوع من القضايا؛ إذ يتعين التمييز بين الضرر المرتبط بزيادة الواردات وبين الضرر الذي قد يرجع إلى أسباب أخرى، كارتفاع تكاليف الإنتاج أو تراجع الطلب أو عوامل تشغيلية داخل الصناعة. فالعبرة ليست بوجود الضرر وحده، وإنما بإثبات أن زيادة الواردات كانت سبباً في حدوثه.



ومن هنا تبرز أهمية التقييم المبكر لدى الصناعات الوطنية؛ فالمتابعة المستمرة لمؤشرات الصناعة من المبيعات والإنتاج والأسعار والطاقة الإنتاجية والربحية، إلى جانب متابعة تطور الواردات، يساعد على معرفة ما إذا كانت الصناعة تواجه منافسة اعتيادية، أم هناك حالة تستوجب النظر في طلب فرض التدابير الوقائية. كما تبرز أهمية دور بيوت الخبرة في قراءة هذه المؤشرات وربط البيانات الاقتصادية بالمتطلبات النظامية، وتقييم مدى توافر الأساس لتقديم شكوى الوقاية، وبناء الملف القانوني والفني بما يثبت زيادة الواردات والضرر الجسيم والعلاقة السببية بينهما. وإذا ثبتت شروط الوقاية، فإن نظام المعالجات التجارية يُتيح للصناعة المتضررة تقديم شكوى بطلب الحماية ضد الواردات وتطبيق قيود كمية أو رسوم جمركية إضافية ضدها لمدة 4 سنوات وقد تمتد إلى 10 سنوات، وذلك بما يعطي فرصة ومساحة زمنية حقيقية للصناعات لمعالجة آثار الزيادة في الواردات في الحدود اللازمة لمنع الضرر الجسيم أو معالجته.



وتبقى الرسالة الأهم التي نوجهها للمصنّعين والمنتجين المحليين، أنه حالة ملاحظة أي تأثيرات سلبية على صناعتكم نتيجة مزاحمة الواردات المتزايدة، فينصح بالاستعداد والتحرك المبكر لاتخاذ الإجراءات القانونية بطلب الوقاية ضد الضرر الناتج عن المنافسة غير العادلة مع الواردات، وذلك بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية امام المنتجات المستوردة؛ فالفارق تصنعه دائماً القراءة المبكرة للمؤشرات، ودقة البيانات، وحسن تقييم الحالة قبل اختيار مسار المعالجة المناسب.