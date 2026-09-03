تغليب ثقافة المظهر العام والمجاملة الزائفة على حساب القيم والمبادئ الحقيقية «سم قاتل» يهدم الأسر، وعندما يرى الطفل أو الشاب مجاملة الفاسد أو المنافق لمجرد سنِّه أو مكانته، فإنه يتعلّم درساً خطيراً: أن المظهر والنفوذ أهم من الحق والأخلاق، مما يدفعه مستقبلاً لتبرير أخطائه بنفس المنطق.

وثمّة خطوات تربوية وعلمية يجب اتباعها لحماية الجيل الجديد من هذه البيئات المسمومة، وبناء أسرة قوية بظاهرها وباطنها.

أولاً: إعادة تعريف «احترام الكبير» والفرق بين الأدب والموافقة؛ فاحترام سن الكبير واجب سلوكي وأدبي، لكنه لا يعني أبداً الموافقة على خطئه، أو تبني أفكاره المسمومة، أو اعتباره قدوة.

ثانياً: الحق لا يسقط بالتقادم؛ فالخطأ يظل خطأً، والنفاق يظل نفاقاً، بغض النظر عن عمر صاحبه أو عدد المداهنين له.

ثالثاً: ملء الفراغ العاطفي والمعرفي (عهد الأمان)؛ فالأبناء الذين يجدون الاحتواء والإنصات والإشباع العاطفي داخل أسرهم، يكونون محصنين ضد أي سموم خارجية.

رابعاً: الحوار الصريح والمفتوح؛ فيجب تشجيع الأبناء على التساؤل والتعبير عن مخاوفهم دون خوف من العقاب.

خامساً: تثقيف الأبناء وتسليحهم بالعلم والوعي بالتعلّم المستمر، فهذا هو الدرع الواقي لهم، فيأتيهم النجاح والتميز من داخل ذواتهم، دون أن يقارنوا أنفسهم بنماذج أخرى ساقطة.

سادساً: الحسم والرحيل عن البيئات المسمومة، فلا مجاملة على حساب القيم، وإذا ثبت فساد شخص، فإن الرحيل الفوري عنه واعتزاله هو القرار التربوي السليم لحماية النفس والصغار، وعلى الآباء والمربين الحذر من الدخلاء، الذين يستغلون الثغرات الأسرية لزرع الفوضى والتشتيت.

تذكّر دائماً: إن التربية الحقيقية ليست شعارات، بل هي مواقف يومية يرى فيها الأبناء والديهم ينتصرون للمبادئ على حساب النفاق الاجتماعي.