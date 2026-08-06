تتجاوز العلاقة الوثيقة التي تربط اليمن والمملكة العربية السعودية حدود الجغرافيا، وتأبى أن تُختزل في خطوط مرسومة على الخرائط أو في أرقام المغتربين الوافدين. إنها روابط وثيقة أصلها في جذور التاريخ، وتستند إلى قواعد صلبة مبنية على وحدة الجغرافيا والدين واللغة، فضلاً عن الأواصر القبلية والأسرية المتشابكة والمصالح الإستراتيجية العليا. وهي شبكة من الروابط التي لا تقتصر منافعها على البلدين فحسب، بل تصوغ مصيرهما في مسار واحد يمليه واقع شبه الجزيرة العربية بكل ما تحمله جغرافيتها من تحديات.



إذ يمثل اليمن الامتداد الجنوبي الطبيعي لشبه الجزيرة العربية ومكمن عمقها الإستراتيجي، تقف المملكة في قلبها النابض بالثقل السياسي والاقتصادي والروحي. وتتداخل على الحدود الرابطة بينهما مجتمعات متلاحمة صاغت الأجيال عبر تعاقبها علاقات تجارية واجتماعية راسخة.



جغرافيا السياسة وحتمية الشراكة



يحظى اليمن بموقع جيوسياسي يمنحه بعداً محورياً في معادلات الأمن الإقليمي، فهو يشرف على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الشريان الحيوي الذي تمر عبره إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. ولا يقتصر خطر أي اهتزاز أمني في هذا الموقع الإستراتيجي على الساحة اليمنية، بل تمتد تداعياته لتصيب المنطقة، ملقية بظلالها على اقتصاد العالم بأسره. وإن التعامل مع اليمن باعتباره عبئاً خليجياً هو تصور مجاف للحقيقة، فبما يزخر به من مقومات بشرية هائلة، وموانئ وسواحل، وموارد طبيعية متنوعة، مؤهل ليكون دعامة للتنمية والأمن الإقليمي متى ما استعاد دولته واستقراره.



جذور التاريخ وتجاوز المنعطفات



مرت عرى البلدين بمحطات تاريخية شابتها أحياناً تعقيدات سياسية، غير أن هذه المنعطفات في مسار العلاقات الدولية لم تستطع محو الحقيقة الراسخة بأن الجغرافيا والمصالح المشتركة تظل ثوابت لا يمكن تجاوزها. وفي هذا السياق، ظلت المملكة في مفاصل التاريخ الحساسة سنداً حقيقياً لليمن، داعمة لمؤسساته ومشاريعه التنموية، ومحتضنة للملايين من أبنائه الذين أسسوا بوجودهم جسراً بشرياً واقتصادياً يعزز التقارب بين الشعبين.



بناء الدولة واستعادة السيادة



لقد أتاح التداعي التدريجي لمؤسسات الدولة اليمنية فراغاً واسعاً ومناخاً ملائماً لتصارع القوى المحلية والإقليمية على أرضه ومصيره، وصولاً إلى اللحظة التي استولت فيها جماعة الحوثي على مقاليد الحكم، محولةً اليمن إلى مسرح لصراعات تفوق طموحات أبنائه وتخدم أجندات خارجية. إن اختزال الأزمة اليمنية في مجرد صراع طائفي أو مذهبي هو قراءة قاصرة لجذور المشكلة؛ فالعلة تكمن في خروج جماعة مسلحة عن طوق الدولة واحتكارها لقرار الحرب والسلم، وفرض رؤيتها بقوة السلاح، فضلاً عن الارتباط بمشروع إقليمي يسعى لتوسيع النفوذ عبر شبكة من الوكلاء. من هنا، فإن مقاومة هذا التمدد والدفاع عن أمن المنطقة لا يعبران عن استهداف مكون اجتماعي أو مذهبي، بل هما نضال وطني وقومي يهدف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة المؤسسات الشرعية.



غير أن معركة استعادة الدولة وإرساء دعائم السيادة الوطنية لا يمكن أن تُحسم في ظل تشتت الجهود أو تعدد مراكز القرار. إن وحدة الصف اليمني وتكامل الإرادة الوطنية والقرار السياسي تمثل السياج الحصين لتقويم الاعوجاج وإسقاط مشاريع التمرد والاختطاف. فعندما تتوجه البوصلة الوطنية نحو هدف واحد، وتتحد الجهود خلف مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، تفقد القوى المتربصة أدوات تأثيرها.



إن إعادة بناء الدولة اليمنية وتحصين سيادتها تتطلب إرساء دعائم نظام سياسي عادل وشامل يتسع لكل أبناء الشعب اليمني دون استثناء، على أساس المواطنة المتساوية وسيادة القانون. كما تستوجب تفكيك بنى المليشيا، وبناء جيش وأجهزة أمنية وطنية محترفة تعيد الاعتبار لعقيدة حماية الوطن لا الجماعة، وتصون الحدود والمقدرات. وإزاء هذه المعركة المصيرية، فإن اصطفاف اليمنيين خلف قيادة واعية وصفوف متراصة إلى جانب أشقائهم وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية لا يعد تنازلاً عن القرار الوطني، بل هو طوق نجاة وحصانة حقيقية تحمي هذا القرار من التشرذم والاختطاف.



آفاق الاندماج والشراكة المستقبلية



يمثل اندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي خطوة إستراتيجية مستحقة تمليها الاعتبارات الجغرافية والثقافية، على أن تُبنى تدريجياً على أرضية صلبة من استقرار الدولة، وتكامل البنى التحتية، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية. وتتطلب المرحلة القادمة القفز فوق مرحلة إدارة الأزمات إلى آفاق شراكة مستدامة، ترتكز على دعم حل سياسي جامع يحفظ وحدة اليمن، وإطلاق مشاريع إعادة إعمار كبرى.



خلاصة القول



إن تلاحم اليمن والمملكة العربية السعودية أعمق من أن يُختزل في مفهوم الجوار العابر، فهو مصير مشترك صاغته يد التاريخ والجغرافيا. وإن استقرار اليمن وقوته ليس إلا مصلحة حيوية للمملكة، كما أن عمق اليمن العربي هو حضنه الأبدي للاستقرار والنماء، لتظل الشراكة القائمة على الندية والاحترام المتبادل والمصالح الإستراتيجية هي السبيل الأمثل لضمان مستقبل زاهر للبلدين والمنطقة جمعاء.