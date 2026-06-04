الوصول إلى أي منصب في أي جهة؛ لا يعني بالضرورة امتلاك القيادة، فالفارق الجوهري بين «المدير» و«القائد» لا يقاس بالقرار الإداري ولا بالهيكل الوظيفي، بل بمدى تأثيره على موظفيه. إن حب الموظف وولاءه لمسؤوله لا يفرض باللوائح والتعليمات، إنما يكتسب بمجموعة قيم ومهارات إنسانية عميقة، في مقدمتها القدوة الحسنة. فالموظف يراقب مديره أكثر مما يستمع إلى توجيهاته، والتزامه قبل أن يلتزم، وأمانته قبل أن يطالب بها، وعدله قبل أن يتلقى الأوامر. فالموظفون يقفون صفاً واحداً خلف مسؤول يشعرون أنه يحميهم، ويدافع عنهم، ويتقاسم معهم الضغوط قبل النجاحات.

إذن؛ إن القائد الناجح هو من يفهم البعد الإنساني في الإدارة، فيدرك احتياجات موظفيه، ويقدّر ظروفهم، ويوازن بين متطلبات العمل وكرامة الإنسان، وهذا الفهم الإنساني يولِّد بيئة عمل صحية، ترتفع فيها الروح المعنوية، ويزدهر فيها الإبداع، ويتحول فيها الموظف من مجرد منفذ للأوامر إلى شريك في النجاح.

إن المؤسسات لا تنهض بالأنظمة وحدها، بل بالأشخاص الذين يقودونها، والفرق بين مسؤول ناجح وآخر فاشل لا يقاس بعدد القرارات التي يتخذها، بل بعدد القلوب التي كسبها. وفي زمن تتسارع فيه التحديات، تصبح القيادة الأخلاقية والإنسانية خياراً إستراتيجياً لا ترفاً إدارياً، لأن المسؤول قد يُطاع بحكم سلطته، لكن القائد الحقيقي هو من يتبع عن قناعة، وتذكر سيرته باحترام، ويقاس نجاحه بما تركه من أثر في نفوس موظفيه قبل أن يقاس بالأرقام والإنجازات.