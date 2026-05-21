بين الحرم المكي والمسجد النبوي؛ تحرَّكت الأفواج والحشود بأعراقها وثقافاتها ولغاتها وبلدانها المختلفة في تناغم وتكامل، ففي موسم العمرة (2025-2026)؛ اعتمر نحو 18 مليون معتمر. وفي موسم الحج الماضي (1446هـ/2025)؛ وصل نحو 1.6 مليون حاج، وكلهم قُدِّمت لهم خدمات متنوعة عالية المستوى؛ أدارها السعوديون بفعالية وكفاءة على امتداد الفترات الموسمية المتتالية منذ إنشاء المملكة.

وكطبيب سأتحدث في هذه العجالة عن ملحمة طبية إنسانية أبطالها كوادر سعودية سخَّرت العلم والمهارات الطبية التكنولوجيا الحديثة لرعاية صحية عالية.

إن «طب الحشود» في المدينتين المقدستين والمشاعر شاهد على طموح «رؤية 2030»، التي جعلت من خدمة الحاج والمعتمر أولوية قصوى، فنحن لا نقدّم رعاية طبية فحسب، بل رسالة طمأنينة للعالم أجمع، مؤكدين أن المملكة ستبقى «الحصن الصحي» والوجهة الآمنة لكل ضيف.

لقد أصبحت التجربة السعودية في إدارة الحشود مدرسة وعلامة فارقة عالمياً، وقصة نجاح بامتياز، ونموذجا يُحتذى به في المحافل الدولية. وبذلك؛ تثبت السعودية للعالم أجمع أنها الحصن والراعي الأمين لكل معتمر وحاج.

إذن؛ هي رسالة طمأنينة تقول: صحتك في أيدٍ أمينة، برعاية من قلبٍ مخلص، وبإدارة ذات فعالية وكفاءة.