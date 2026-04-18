في كل مرة يُطرح فيها الحديث عن تطوير التعليم، يتكرر مصطلح «البحث العلمي» بوصفه أحد أهم مفاتيح التحول. نردده كثيرًا في الخطط، ونكتبه في الأهداف، ونرفعه في الخطاب التربوي، ثم نغفل عن السؤال الأهم: ماذا يحدث فعلاً داخل الصف؟ هل يتعلم الطالب كيف يسأل، وكيف يتحقق، وكيف يحلل؟ أم أنه لا يزال يتلقى المعرفة كما هي، دون أن يقترب من روح البحث ولا من طريقته؟

ليست المشكلة في وجود مقررات أو مشاريع مرتبطة بالبحث العلمي في المرحلة الثانوية، ولا في تضمين مهاراته ضمن التوجهات التعليمية، فذلك خطوة مهمة. لكن الإشكال يبدأ حين يبقى البحث العلمي عنوانًا حاضرًا في الوثائق، وغائبًا في الممارسة اليومية. وحين يتحول إلى مهمة شكلية، لا إلى ثقافة تعليمية حية.

في كثير من المدارس، لا يزال «البحث» يعني جمع معلومات من مصادر متفرقة، وترتيبها في ورقة منسقة، ثم تقديمها بوصفها إنجازًا. بينما الحقيقة أن الطالب، في كثير من الأحيان، لم يتعلم كيف يطرح سؤالًا جيدًا، ولا كيف يميز بين مصدر موثوق وآخر ضعيف، ولا كيف يناقش معلومة أو يصل إلى نتيجة. وهنا يفقد البحث معناه، ويتحول من أداة لبناء التفكير إلى مجرد واجب يُنجز.

المفارقة أن الميدان التعليمي يتحدث عن تنمية البحث العلمي، في الوقت الذي لا تزال فيه بعض الحصص تضيق بالسؤال، ويُكافأ فيه الجواب الجاهز أكثر من الفكرة المتأملة، وتُقاس فيه جودة التعلم بإنهاء المحتوى أكثر من قياسها بعمق الفهم. وكأننا نريد «نتيجة» البحث، لا بناء مهاراته. نريد شكله، لا جوهره.

المعلم هنا هو الحلقة الأهم، لكنه ليس الحلقة الوحيدة. فلا يمكن أن نطالبه بصناعة العقل الباحث، بينما يظل مثقلًا بالأعباء، ومحاصرًا بضيق الوقت، ومطالبًا بإنجازات سريعة لا تترك مساحة كافية للتأمل، والتجريب، والتدرج في التعلم. البحث العلمي لا ينمو في بيئة تخشى الخطأ، ولا في مدرسة تنشغل بالإنهاء أكثر من انشغالها بالتكوين.

في النهاية، السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: هل نعلّم طلابنا البحث العلمي فعلًا، أم نكتفي بالحديث عنه؟ لأن البحث لا تصنعه العناوين، بل تصنعه مدرسة تؤمن بالسؤال، ومعلم مُمكّن، وبيئة تعرف أن بناء العقل أعمق من مجرد إنجاز مهمة.