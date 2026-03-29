دارة الملك عبدالعزيز ليست مجرد مؤسسة وطنية تحفظ التاريخ، بل هي نموذج حي لجعله مواكبًا للحاضر والمستقبل، من عراقة الوثائق إلى منصات الصوت والصورة، ومن الأرشيف المغلق إلى المعرفة الرقمية المتاحة.



ومن هنا تبرز قيمة مبادرة الملخصات الصوتية التي أطلقتها أخيرًا، ومنها سلسلة «الملك عبدالعزيز بعيون معاصريه» بوصفها مرحلة تحوّل في مسيرة الدارة، لا باعتبارها مشروعًا إعلاميًا عابرًا، بل امتداد طبيعي لرؤية بدأت قبل أكثر من خمسة وخمسين عامًا.



تأسست الدارة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – لتكون مرجعًا وطنيًا يحفظ تاريخ المملكة، ويوثق مسيرتها منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – مرورًا بمراحل البناء والتنمية في عهود أبنائه الملوك حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده – يحفظهما الله.



وعلى امتداد هذه العقود، ظل جوهر الدارة ثابتًا وهو حماية الذاكرة الوطنية، وتقديمها بموثوقية علمية رصينة، غير أن التحوّل الحقيقي لا يقاس بثبات الرسالة فحسب، بل بمرونة الوسيلة أيضًا، واليوم جاءت مبادرة الملخصات الصوتية لتجسد هذا الانتقال النوعي؛ إذ تنقل المادة التاريخية من صيغة التدوين التقليدي إلى تجربة سمعية حديثة، تختصر مئات الصفحات في دقائق مركّزة، دون أن تفقد عمقها أو دقتها.



هنا التميّز، فالسلسلة لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تعيد تقديم سيرة شخصية الملك المؤسس كما رآها معاصروه من مؤرخين ورحالة وكتّاب، عبر عشرة أعمال مختارة بعناية، تبدأ بكتاب «توحيد المملكة العربية السعودية» لمحمد المانع، وتمتد إلى أعمال لكتّاب آخرين.



إنّ هذا التحوّل يعكس بوضوح المسافة بين مرحلتين: مرحلة التأسيس التي اعتمدت على جمع الوثيقة وصيانتها، ومرحلة الرؤية التي تعمل على إعادة إنتاجها بصيغ متعددة، صوتيًا ورقميًا، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



ولم تكن الدارة بعيدة عن هذا النهج؛ بل كانت في صلبه، كما كانت شريكًا ثقافيًا للأندية الأدبية منذ نشأتها، في علاقة تكاملية عززت حضور التاريخ في الوعي الثقافي، وفتحت المجال أمام مبادرات مشتركة لحفظ المخطوطات واستثمارها معرفيًا.



ولعل القيمة الأعمق في هذه المبادرة لا تكمن في التقنية ذاتها، بل في قدرتها على إعادة إحياء الشهادة التاريخية؛ إذ تعيد صوت الماضي إلى الحاضر، وتمنح المتلقي فرصة الاستماع إلى التاريخ كما كُتب في لحظته، لا كما أُعيد تفسيره لاحقًا، إنها استعادة للزمن، لكنها بلغة العصر.



وهنا، تتجلى الدارة بين عصرين عصر التدوين الذي صان الذاكرة، وعصر الصوت الذي أعاد بثّها في وجدان المجتمع، وفي هذا الامتداد، لا تتغير الغاية، بل تتجدد الوسيلة، ليبقى التاريخ حيًّا، مسموعًا، ومتاحًا للأجيال القادمة.



بقي أن أقول إن في ظل رئاسة الأمير فيصل بن سلمان لمجلس إدارتها، تقود الدارة تحوّلًا يتجاوز الرقمنة إلى إعادة تنويع المحتوى، وتحريره من قوالبه الجامدة، وبثّه في صيغ أكثر تأثيرًا وامتدادًا؛ بهدف أن تصبح المعرفة التاريخية تجربة حيّة مُتاحة تتفاعل مع الإنسان وتخاطب وعيه بلغته وأدوات عصره، في انتقالٍ نوعي يجعل من التاريخ قوة حاضرة تُسهم في تشكيل الهوية وصناعة الوعي التاريخي.