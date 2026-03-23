في لحظة إقليمية مضطربة، تتصاعد فيها التوترات وتتداخل الحسابات، تعود مشاهد العلاقات السعودية ـ المصرية لتفرض نفسها بوصفها أحد ثوابت التوازن في المنطقة. فزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لعدد من العواصم الخليجية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لم تكن مجرد تحرك دبلوماسي تقليدي، بل رسالة سياسية تعكس عمق الروابط وصلابة التحالف في مواجهة تحديات متصاعدة.

ما لفت الانتباه في هذه الزيارة لم يكن فقط جدولها المكثف، بل دلالات الاستقبال الذي حظي به الرئيس المصري من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مشهد يعكس طبيعة العلاقة التي تتجاوز حدود المصالح المؤقتة إلى شراكة استراتيجية ممتدة عبر الزمن.

العلاقة بين الرياض والقاهرة ليست وليدة لحظة، بل تمتد إلى عقود طويلة من التنسيق والدعم المتبادل. فمنذ توقيع اتفاقيات مبكرة في ثلاثينيات القرن الماضي، مرورًا بالدور السعودي في دعم تأسيس جامعة الدول العربية، وصولًا إلى مواقف سياسية حاسمة في محطات مفصلية، ظل الخط العام للعلاقة قائمًا على فكرة «الأمن المشترك».

وفي لحظات الاختبار الكبرى، برزت المملكة بوصفها داعمًا رئيسيًا لمصر، كما حدث خلال العدوان الثلاثي على مصر، حيث لم يقتصر الدعم على المواقف السياسية، بل امتد إلى مساندة اقتصادية وعسكرية ساهمت في صمود الدولة المصرية. وتكرر المشهد في أعقاب حرب 1967، حين دعا الملك فيصل بن عبد العزيز إلى دعم الدول العربية المتضررة.

بلغت العلاقات ذروتها خلال حرب أكتوبر 1973، عندما تحولت أدوات الدعم إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق، باستخدام سلاح النفط في خطوة أعادت رسم موازين القوى، وأسهمت في تحقيق تحول نوعي في مسار المواجهة.

ولم يتوقف التنسيق عند هذا الحد، بل تجدد في حرب الخليج 1991، حيث شكلت السعودية ومصر محورًا رئيسيًا ضمن تحالف دولي أعاد الاستقرار إلى المنطقة، مؤكدين مجددًا أن الشراكة بينهما تتجاوز البعد الثنائي إلى مسؤولية إقليمية أوسع.

تجاوزت السعودية ومصر الكثير من المنعطفات رغم ما شهدته العلاقات من فترات تباين، خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد، إلا أنها سرعان ما عادت إلى مسارها الطبيعي، مدفوعة بوعي قيادتي البلدين بأهمية الحفاظ على هذا التوازن. وبرز ذلك بوضوح في عام 2013، حين أكدت الرياض دعمها الكامل لاستقرار مصر، في موقف عكس إدراكًا عميقًا لترابط الأمنين الوطنيين.

في السنوات الأخيرة، أخذت العلاقات بُعدًا أكثر شمولًا، من خلال تنسيق سياسي وعسكري، وتعاون اقتصادي واسع، شمل عشرات الاتفاقيات والمشاريع التنموية، إلى جانب تأسيس مجلس التنسيق السعودي-المصري، بما يعكس انتقال العلاقة إلى مستوى مؤسسي أكثر عمقًا.

كما لا يمكن إغفال البعد الإنساني، حيث تستوعب المملكة أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، في نموذج يعكس ترابط المصالح وتداخلها، ويعزز جسور التواصل بين الشعبين.

امتد الدور السعودي إلى ما هو أبعد من العلاقة الثنائية، ليشمل إعادة ترتيب البيت العربي، كما حدث في قمة العلا 2021، التي مهدت لإنهاء الخلافات وإعادة الدفء للعلاقات العربية.

في المحصلة، تبدو العلاقة بين السعودية ومصر أقرب إلى «ذاكرة مشتركة» لا تختزلها لحظة خلاف، ولا تغير مسارها تقلبات السياسة. فهي علاقة تشكلت عبر مواقف صلبة، واختُبرت في أوقات الشدة، فترسخت في وجدان الشعوب قبل أن تُكتب في سجلات التاريخ.

ومن هنا، يبقى الرهان على استمرار هذا التماسك، ليس فقط باعتباره ضرورة ثنائية، بل كحائط صد يحمي استقرار المنطقة في مواجهة التحديات.