عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في 27 يناير 2022 أمره الكريم بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية ويسمى باسم «يوم التأسيس» للمملكة العربية السعودية وذلك للاحتفاء بهذا التاريخ المهم في تأسيس الدولة السعودية التي انطلقت قبل ثلاثة قرون من الزمن على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله، ويوافق هذا اليوم تاريخ 30 جمادى الأولى من عام 1139هـ.

حيث سيظلُّ يوم تأسيس الدولة السعودية المباركة والاحتفاء به سنويًا مصدر اعتزاز لكل مواطن ومواطنة على ترابها يفخر بتاريخها العريق، ويعتز بقادتها وتضحياتهم، مجسدا الوفاء المتأصل في هذا البلد المعطاء. ويمثَّل يوم التأسيس البوابة التي أطلَّ منها شعاع فجرنا المشرق حتى اليوم وسيستمر في ظل قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- الذين يحملون هموم وطنهم وأبنائه، ويعملون من أجلها بجد واجتهاد وهمة دفعت بوطننا الحبيب للانطلاق إلى مصاف الدول المتقدمة بقيم التأسيس الثابتة.

إن ذكرى يوم التأسيس السعودي فخر واعتزاز لكل مواطن ومواطنة يعيشون على أرضه وينعمون من خيراته.

حفظ الله قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي....