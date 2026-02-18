تستحضرنا هذا العام مناسبتان هامتان متزامنتان؛ شهر رمضان المبارك، وذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى (1139 / «1727»)؛ مأدبتان مغذيتان للروح والقلب تتقاطع فيهما الدلالات، لا على مستوى الحدث، بل على مستوى الفلسفة.

فالدولة التي وُلدت من رحم التحديات؛ لم تبنَ على التوسع في حد ذاته، بل على توحيد المعنى قبل توحيد الجغرافيا، وعلى ترسيخ القيم قبل تثبيت الحدود، يوم بزغ فيه فجر دولة عظيمة حمت الشريعة السمحة، وحافظت على المقدسات العظيمة، وبذلت الغالي والنفيس نصرة للإسلام والمسلمين، بذلك؛ فهي ليست حدثاً تاريخياً فحسب، بل درس مستمر يؤكد، أن الأوطان كالأفراد لا تستقيم إلا حين تبدأ من الداخل.

أما شهر التقديس (رمضان)؛ فهو تأسيس سنوي متجدد يذكرنا أن الطريق إلى المستقبل يبدأ من الداخل، إذ إنه ليس شهر عبادة فحسب، بل مدرسة نابضة بالحياة تربط بين الفرد والجماعة، وتهذِّب النفس، وتعيد المسلم للالتزام بقِيمِه السليمة.

شهر يغوص في أعماق الفكر لينثر مبادئ راسخة بعقيدة واضحة، وتوحيد الله وحده بصيام وقيام وأعمال صالحة، وضبط للنفس بالابتعاد عما نشتهيه من المأكل والمشرب وما نُهي عنه من الملذات؛ لتكون النتيجة وصول إلى الثبات الحقيقي على القيم الدينية التي ترمم النفس، وتضبط السلوك، وترتقي بالإنسان للوصول إلى الأمان الديني، والنفسي، والاجتماعي.

• أمان ديني:

بفريضة كتبها الله رحمة للصائم، وطُهْرَة لنفسه، وتهذيباً لسلوكه، وتعزيزاً لمفهومي الصبر والمجاهدة، وعِظَم الصيام أنه (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)، موسم خير وبركات تتنافس فيه القلوب قبل الأبدان للاستزادة من معين فضله وعظيم أجره.

• أمان نفسي:

بقضاء الشهر في روحانية تروي الحنين شوقاً إليه، ونثر الأمان للأُنس به، وتذليل الصعاب لخوض غماره، والمنافسة لنيل بركاته، نعمة عظيمة تبهج النفوس، وتبث في القلوب الاطمئنان، وترسِّخ في الأرواح الاستقرار النفسي.

• أمان اجتماعي:

بتأسيس النفوس صوب القيم السامية؛ نشر الترابط الاجتماعي، وبث الألفة والتواصل وصلة الرحم، وتقوية أواصر الانتماء للمجتمع، وتفقد حال المعسرين، وبذل الصدقات للمحتاجين، والتقرب إلى الله بإفطار الصائمين.

