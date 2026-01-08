وطن عظيم؛ يسابق الخطى نحو المعالي، ويسمو بعزم نحو الصدارة، بقيادة حكيمة أمينة، تقود البلاد بكل اقتدار للتقدم والنماء. من سمات قيادته حسن اختيار القيادات من أبنائه المخلصين وتمكينهم ليكونوا على الوعد والعهد بخدمة وطنهم، ورعاية مصالح شعبه.

يوميات ننسجها لرجل حمل الأمانة، وعكف على تحقيق تطلعات القيادة، بهمة ونشاط وحسن إدارة، فهو لا يكل ولا يمل في الارتقاء بالأداء، وتنظيم الأعمال، ومراجعة العمليات والمناشط على مدار اليوم بحكمة ودراية دافعه شغف خدمة هذا الوطن، وتحقيق مستهدفاته بكفاءة عالية، وجودة متقنة.

في التخطيط يبرع بحب متقد نحو خدمة وطنه وقيادته، فيرسم الطريق نحو القمة، والارتقاء بهمة؛ فيجمع بين الرؤية، والرسالة، والقيم، ويتوّجها بأهداف واقعية قابلة للتحقيق، محافظاً على نقاط القوة، ومعالجاً نقاط الضعف، كما يُعمل عمق تفكيره باستغلال فرص التطوير، وتجاوز ما قد يعيق التقدم من عقبات.

في التنظيم متقّد بحس الإداري الناجح مستعيناً بالله ثم بإدراكه لمتطلبات نجاح تخطيطه، وتهيئة البيئة للانتقال نحو مستهدفاته، بتوفير الإمكانات والسبل للانطلاق نحو تحقيقها.

في التنفيذ ملهم بإدراك خطواته، منطلق في مشاريعه وبرامجه ومتابعة تطوراتها للانتقال لمرحلة العمل وفق منهجية تراتبيه، وخطوات محسوبةٍ نحو بلوغ الأهداف المرسومة.

في التقويم بارع في تقييم الأداء ومتابعة مؤشرات التحقق، وتوجيه فريق عمله لسد الثغرات، ومراجعة الممارسات والعمليات لتجويد المخرجات، وتقويم الاعوجاج وإصلاح ما قد ظهر من معوقات ثم الاستعداد لجولةٍ ثانيةٍ بمزيد من العطاء والتخطيط بإضافة مستهدفات أخرى في عطاء متجدد؛ فالهمة متقدة، مستلهمين بذلك مقولة ولي العهد الخالدة «لدى السعوديين همة كجبل طويق لن تنكسر إلا إذا تساوى بالأرض».

أيها القائد القوي الأمين؛ حملت الأمانة، ونلت شرف الاختيار من القيادة، فوقفك الله في ترجمة هذا الانتماء، وحفظك لنيل ما يستحقه من وفاء؛ فالمهمة سامية، ولا خوف على من جمع بين المعرفة والمهارة في القيادة، وتوج ذلك بشغف الريادة، وأدرك أن من أعظم صفات القيادة النزاهة، ليكون التميز في العطاء جوهره، وتجويد الأداء سمته، وتحقيق مستهدفات النماء والاستدامة نتاجه، فحين نكتب عن ركيزة من ركائز التحول والتغيير «القيادات المبدعة في وطني» فحافزنا دوماً حب الوطن، وحب من يسعى لخدمته.

حمل الأمانة بين التطلعات والارتقاء:

في التخطيط

يبرع بحب متقّد لخدمة مجتمعه وطنه وقيادته

في التنظيم

متوهج بحس إداري ناجح وإدراك تخطيطي

في التنفيذ

ملهم بإدراك خطواته وانطلاقه لمشاريعه وبرامجه

في التقويم

بارع في تقييم الأداء ومؤشرات التحقق