نفخر كسعوديين بموسم الرياض منذ انطلاقته 2019، خصوصاً أنه استقطب ملايين السيَّاح والزائرين من مختلف أنحاء العالم، بما يحمله سنوياً من برامج جديدة، وفعاليات إبداعية متنوعة، وعروض سياحية وترفيهية، وحفلات غنائية، ولذلك ترك صدى كبيراً لدى زائريه.

من هذا المنطلق؛ أضع اقتراحاً لعله يجد عناية خاصة في المواسم القادمة من لدن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اقتراح بخصوص الحفلات الغنائية التي يشارك فيها فنانون سعوديين وعرب وأجانب؛ أبرزها:

أولاً: الاشتراط على الفنان المشارك في موسم الرياض أن يأتي بأعمال جديدة يفاجئ بها جمهور الحاضرين ولا يكتفي بأغانيه القديمة، بمعنى أن تنطلق من الموسم أعمال جديدة لذلك الفنان.

ثانياً: إقامة حفلات غنائية للفنانين والفنانات السعوديين الشباب؛ خاصة أو جماعية، ممن شاركوا في برامج ومسابقات غنائية سابقة، وكان لهم حضور لافت بأصواتهم الرائعة التي أبهرت الجمهور.

ثالثاً: مشاركة كبار الفنانين مع الفنانين الشباب بإقامة حفلات غنائية مشتركة، يكتسب الفنان الصاعد الخبرة والثقة واستمرارية العطاء من الفنان المخضرم.

رابعاً: استمرارية الخطوة الرائدة التي بدأها المستشار تركي آل الشيخ بتكريم الفنانين الراحلين عربياً ومحلياً، بحفلات غنائية خالدة لأعمالهم.

خامساً: قيام حفلات يتم فيها تكريم الفنانين الأحياء ممن لهم باع طويل في تطوير الأغنية السعودية.

ولأن الشيء بالشيء يذكر؛ أقول: إن هذا النجاح الباهر لموسم الرياض في حفلاته الغنائية؛ يجعلنا نطالب المهرجانات في كل مناطق المملكة ومحافظاتها أن تكون على مستوى نجاح موسم الرياض، وأن تكون الساحة الجميلة للمنافسة الشريفة للفن العربي باحتوائها على جودة الكلمة وجمال اللحن وعذوبة الصوت.