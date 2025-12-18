في العام الذي تولّى فيه (سلمان بن عبدالعزيز) إمارة الرياض وُلدت الجوهرة (11 رجب 1373).. جدّها كان من البنّائين الذين شيّدوا بيوت الرياض الأولى في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، ووالدها من أوائل المهندسين الذين شاركوا في مشروع الأحياء النموذجية بحيّ الملز.. وتخصّصها في قسم التاريخ؛ زادها وعياً بروايات جدّها عن العاصمة قديماً، وبما كانت تراه طفلةً بمرافقة والدها في زياراته الميدانية للمشاريع.. ولإدراكها لقيمة التوثيق؛ كانت تسجّل مشاهداتها في دفترٍ أسمته (ولادتي مع حيّ الملز).. وفي إحدى أمسيات الجمعة؛ تسلّل أصغر الأحفاد (رياض) إلى مكتبتها فاستوقفه ذلك الدفتر، فسأل ببراءة: «جدّتي.. من جاء أولاً أنتِ أم حيّ الملز؟»، ابتسمت وقالت: «يا بُني.. وُلدتُ مع بداياته، وكبرنا معاً».

حكاية تفتح تساؤلاً: إذا كانت (الجوهرة) قد حفظت قصة حيّ، فكيف نحفظ نحن قصة مدينة؟، وكيف نوثّق نهضة الرياض في عهد أميرها (سلمان)؟.. من هذا التساؤل تبادر إلى ذهني فكرة مشروع أسميته (رياض سلمان)؛ للتعريف بكيفية تشكّل معالم عاصمة حديثة عبر أهم مراحل تطورها، ولرصد كيف صاغ (سلمان) ملامح الهوية العمرانية والإدارية والحضرية لمدينة حوّل أحياءها البسيطة إلى عاصمة عالمية متطورة.

يمتد أثر المشروع ليُعرّف الأجيال بتاريخ مدينتهم، ويستعيد الذاكرة الشفوية للبنّائين والمهندسين والأهالي، ويقدّم منصة تعليمية للمدارس والجامعات، ويمنح سكانها وزائريها فرصة نادرة لرؤية المدينة وهي تُبنى أمام أعينهم، عبر قصص أهلها وخرائط تطورها وموادها البصرية التي تُظهر ملامح التحوّل كما عاشها أهلها أنفسهم.

وعلى المستوى العالمي؛ يقدّم المشروع الرياض بوصفها أنموذجاً حضرياً فريداً يُدرَس كإحدى أبرز تجارب تطوّر العواصم الحديثة، ويرتكز على توحيد جهود المؤرخين والمعماريين والمصممين والتقنيين في رواية قصة مدينة واحدة برؤية موحّدة، وبناء مرجع رقمي شامل وموثوق يعزّز الهوية الوطنية والذاكرة المكانية للأجيال.