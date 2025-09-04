بوصلة التغيير تبدأ بالإرادة، مروراً بالمعرفة، وصولاً للمهارة؛ لتخرج لنا إدارة ذات إرادة تنقل عزيمتها لإدارة فريق يمهّد الطريق، ويزيل العقبات للوصول إلى قمم النجاح والريادة.. مكتسبات ثرية تنقل الأداء لأفق الإبداع، وتتيح المجال للابتكار والتميز للوصول إلى الأهداف بجودة وإتقان.«القيادة»؛ تلك السمة النفيسة والقيمة التنافسية العظيمة، تنقل من الضعف إلى القوة، ومن التهديد إلى رحابة الفرص، ومن الجمود إلى التقدم، لتجعل من ذلك الكيان نموذجاً يُحتذى، ومركزاً للتقدم، ومثالاً لتحقيق مستهدفاته بجدارة وكفاءة.فرق العمل محركها تأثير قائد يضيء لهم الطريق بأنماط قيادة مختلفة تجمع بين المرونة والحزم، والتبيين والدعم، والترشيد وتجويد الأداء، لتحقيق أهداف مشتركة معيارها نمو وتطور العمل، واتخاذ قرارات تشاركية تساهم في حل المشكلات، وترفع وتيرة تحقيق المستهدفات بعيداً عن الهدر، وبكفاءة إنفاق.تمكين المديرين؛ وهجٌ أثره عميق، ونتائجه المكتوبة مبهرة؛ حيث يملك قرار التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ، والرقابة، ليتابع تجويد الأداء بدراسة وتحليل الواقع، ومعرفة خطوات التقدم، ثم يعالج بوعي كل شائبة تحول بين الهدف المأمول، وسبل تحقيقه.يستخدم البحار بوصلته لترشده للاتجاه في العالم الفسيح، فالبوصلة لا تعني خلو الممر من العوائق ولا تريه مكامنها؛ لذا استعان بـ(الناظور) ليبصر ما حوله، ويتحقق من مساره، وينظر إلى واقعه الفعلي ليتلافى ما يعيق تقدمه، ويضمن البقاء على الطريق الصحيح، وعبور مركبه بكامل طاقمه، والوصول بهم إلى بر الأمان.هنا تكمن المقارنة بين (بوصلة التمكين ومنظار الاختيار)؛ فالعرف أن فاقد الشيء لا يعطيه، فجمال التمكين بجمال أداء المُمَكن ليخرج لنا أنفس ما لديه، فهل واقعنا ينبئنا بهذا الجمال، أم أن العوائق قائمة؟إذا أردت أن تُمَكّن فانظر لأولوياته من نشر الوعي، والتأهيل، والتدريب، وإثارة الدافعية من خلال الحوافز الجاذبة للكفاءات لضمان جودة الاختيار، والتقليل من مظاهر العزوف عن القيادة، لتتبعها مرحلة التمكين بأمان؛ حتى لا يلقى أحدهما في اليم مكتوفاً ثم نطلب منه الحلول للرسو بأمان!