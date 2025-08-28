مع إشراقة عام دراسي جديد؛ تُفتح أبواب المدارس كما تُفتح أبواب الأمل، وتُشحذ الهمم كما تُشحذ الأقلام، وتُجدَّد الأرواح كما تُجدَّد الكتب والدفاتر.. إنها ليست عودة إلى الجدران والفصول، بل عودة إلى الحلم، إلى الطموح، إلى السباق النبيل نحو المعرفة والنور.المدرسة معنى لا مبنى.. مصباح أول في دروب الحياة.. نواة تنمو منها شجرة المستقبل.. فكل طالب يحمل في حقيبته بذوراً لأحلام كبيرة.. وكل معلم يُنقِّب في عقول طلابه عن كنوز دفينة.. وكل صباح دراسي إعلان جديد بأن الغد يبدأ اليوم.أيها الآباء والمربون، شركاء الرسالة..بكلمة تحفيز، أو لمسة اهتمام، أو نظرة فخر، يمكنكم أن جعل بداية العام الدراسي درساً لا يُنسى، وعلامة فارقة في مسيرة أبنائكم.أيها الأبناء..هنا تُبنى الشخصية، وتُصقل الموهبة، وتُختبر الإرادة.. وهنا تُكتشف الهوايات، وتُزرع القيم، وتُغرس المحبة في تربة التآلف والعمل الجماعي.. عودوا إلى مدارسكم وأنتم تحملون الشغف لا الملل، والحلم لا الكسل، والعزيمة لا التذمّر.. فكل يوم دراسي لبنة في صرح مستقبلكم.. وكل صفحة تكتب اليوم تُقرأ غداً في دفتر الإنجاز.عودتكم إياب إلى الذات، فلتكن العودة عودة إلى المجد، وليجعلنا هذا العام صفحة مشرقة من الإبداع، والتفوق، والبذل.