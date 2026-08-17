لفتت الفنانة غادة عبدالرازق الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة اختارتها بقصة طويلة وانسيابية، جمعت فيها بين الفخامة والجرأة من خلال تصميم يعتمد على التفاصيل الدقيقة أكثر من الزخارف التقليدية.

وجاء الفستان بقماش ناعم ينسدل بطول الجسم حتى الأرض، مع درابيه واضح يمنح التصميم حركة وانسيابية، بينما تميز الجزء العلوي بتفاصيل لامعة وأشرطة مزينة حول الكتفين، إلى جانب فتحة عند منطقة الخصر أضفت لمسة جريئة على الإطلالة.

ونسقت غادة الفستان مع حقيبة صغيرة باللون البني، فيما اختارت تسريحة شعر مرفوعة ومشدودة إلى الخلف، ومكياجاً محدداً للعينين مع بشرة برونزية، ليكتمل المظهر بطابع فاخر ومناسب للسهرات.