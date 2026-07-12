قد تبدو الأموال في ظاهرها مشروعة، لكنها في حقيقتها تحمل آثار جرائم خطيرة؛ كالرشوة، والفساد، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والاتجار بالأشخاص، وتمويل الأنشطة الإجرامية. ومن هنا تبدأ رحلة غسل الأموال؛ إذ يسعى الجاني إلى نزع الصفة الإجرامية عن المال وإكسابه مظهرًا مشروعًا، ليقطع الصلة بينه وبين مصدره غير المشروع، ويصبح قابلاً للتداول داخل الاقتصاد وكأنه ثمرة نشاط مشروع.

ومن إدراك المنظم السعودي لخطورة هذه الجريمة، وما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني، ونزاهة الأسواق، وثقة المستثمرين، صدر نظام مكافحة غسل الأموال متضمنًا تعريفًا دقيقًا للجريمة، وعقوبات رادعة، ومنظومة رقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويتميز النظام السعودي بأنه لم يحصر جريمة غسل الأموال في مجرد إخفاء الأموال غير المشروعة، بل تبنى مفهومًا واسعًا للتجريم يشمل كل تصرف يرمي إلى تمويه الحقيقة أو إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، إدراكًا منه أن مرتكبي هذه الجريمة لا يكتفون بإخفاء الأموال، وإنما يسعون إلى دمجها في الدورة الاقتصادية بصورة تبدو نظامية، بما يصعب معه اكتشاف مصدرها الحقيقي.

ولأن التعريف النظامي هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية، فقد تولى المنظم بيان جريمة غسل الأموال بيانًا دقيقًا في النظام، فنص على أنها تتحقق إذا ارتكب أي شخص، مع علمه بأن الأموال متحصلة من نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع، أيًّا من الأفعال الآتية: إجراء أي عملية على الأموال أو المتحصلات.

نقل الأموال أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو الحقوق المرتبطة بها. الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي من تلك الأفعال.

ويكشف هذا النص عن فلسفة تشريعية واضحة؛ فالمنظم لم يجرم المال في ذاته، وإنما جرم كل سلوك يهدف إلى قطع الصلة بين المال ومصدره الإجرامي، بما يؤدي إلى إظهار العائدات غير المشروعة وكأنها نتاج معاملات نظامية. ولهذا لم يشترط أن تكون العملية المالية معقدة أو عابرة للحدود، بل قد تقوم الجريمة بمجرد حيازة الأموال أو استخدامها أو نقلها متى اقترن ذلك بعلم الجاني بعدم مشروعية مصدرها.

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن جريمة غسل الأموال تقوم على ثلاثة أركان رئيسة؛ أولها وجود أموال متحصلة من نشاط إجرامي، وثانيها ارتكاب أحد الأفعال التي حددها النظام، وثالثها توافر العلم بعدم مشروعية مصدر تلك الأموال. ولذلك يعد حسن النية عنصرًا جوهريًا في التمييز بين المعاملات المالية المشروعة والسلوك الإجرامي المعاقب عليه نظامًا.

كما أن مفهوم الأموال في النظام جاء شاملاً، فلم يقتصر على النقد، وإنما امتد ليشمل جميع الأصول والممتلكات والحقوق المالية والأوراق التجارية والأدوات القابلة للتداول، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، وهو ما يعكس حرص المنظم على سد جميع المنافذ التي قد يستغلها الجناة لإخفاء عائداتهم أو تحويلها إلى صور مالية مختلفة.

ومن السمات البارزة للنظام أن جريمة غسل الأموال تعد مستقلة عن الجريمة الأصلية التي تولدت عنها الأموال. فهي جريمة تبعية من حيث مصدر الأموال، لكنها مستقلة من حيث المسؤولية الجنائية وإثباتها والعقوبة المقررة لها. كما لا يشترط أن يكون مرتكب غسل الأموال هو ذاته مرتكب الجريمة الأصلية، بل قد يسأل عنها أي شخص آخر إذا تعامل مع تلك الأموال على النحو الذي حدده النظام مع علمه بمصدرها غير المشروع. ولذلك لا يتوقف إثبات جريمة غسل الأموال على صدور حكم نهائي بإدانة مرتكب الجريمة الأصلية، متى توافرت الأدلة التي تثبت أن الأموال متحصلة من نشاط إجرامي وأن المتهم كان عالمًا بذلك، وهو ما يعزز كفاءة الملاحقة القضائية ويحول دون إفلات مرتكبي هذه الجريمة من المساءلة.

ولم يقف المنظم عند معاقبة الفاعل الأصلي، بل وسع نطاق المسؤولية ليشمل كل من يسهم في إخفاء الأموال أو تمويه حقيقتها أو يقدم المشورة أو المساعدة أو التسهيلات أو يتستر على مرتكبي الجريمة، متى توافر العلم بالمصدر غير المشروع. ويعكس ذلك إدراكًا تشريعيًا بأن غسل الأموال غالبًا ما يتم عبر شبكات متعاونة تتقاسم الأدوار، وليس من خلال شخص واحد.

وتؤكد هذه الأحكام أن نظام مكافحة غسل الأموال لا يستهدف حماية القطاع المالي فحسب، بل يسعى إلى حماية الاقتصاد الوطني بأكمله، والحفاظ على عدالة المنافسة، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتجفيف منابع الأموال غير المشروعة قبل أن تتحول إلى أدوات تمول مزيدًا من الجرائم أو تتسلل إلى الاقتصاد المشروع.

إن أخطر ما في غسل الأموال أنه لا يقتصر على إخفاء عائدات الجريمة، بل يمنحها حياة جديدة داخل الاقتصاد المشروع، فتبدو وكأنها أموال مشروعة لا تشوبها شائبة. ولهذا جاء تعريف الجريمة في النظام السعودي واسعًا ودقيقًا، حتى لا يجد المال غير المشروع طريقًا إلى المشروعية المصطنعة، ولا يصبح الاقتصاد الوطني ملاذًا لعائدات الجريمة المنظمة. ومن ثم فإن مكافحة غسل الأموال ليست مجرد التزام نظامي، بل هي ركيزة لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نزاهة التعاملات المالية، وصون أمن المجتمع واستقراره.

• مستشار قانوني