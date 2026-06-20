سالم الدوسري امتداد لسامي الجابر تتغير الأسماء والمراحل والتوجه واحد...!!!



هناك نقد يقبل ولايمكن أن نغفله لكن هناك غل يطارد سالم الدوسري كما كان مع سامي الجابر والأسباب ميول وميول آخر ينبغي أن لا نغفله ونحن نتابع طرحهم الذي مللناه من تكراره....!!!



لا أدافع عن سالم بقدر ما أذكر أن تصفية الحسابات في المنتخب قديمه تتجدد وستستمر، جيل يسلم الراية لجيل، واعتقدنا مع تقادم السنين أن النهج سيتغير، لكن ثبت أن الطبع غالب للتطبع فكيف نعالج مستحيلا....!!



وفي المعسكر الآخر ارتفع معدل الدفاع ودخلنا معركة خاسرة بكل حالاتها...!!



لم أقل ولن أقول إن سالم أمام الأوروغواي كان نجماً أو قدم مباراة مقبولة بقدر ما أقول بأنه كان عالة على المنتخب، وكان يفترض أن يغادر الملعب من نصف الساعة الأولى...!!!



اعتراضي ليس على نقد أداء سالم، بل على طرح إعلام مستهدف سالم كما استهدف سامي وأخذوا فراس معه بسبب أعرفه.....!!!!!!



أنفسهم عندما نقل بعض الزملاء آراء الإعلام البرتغالي الغاضبة على رونالدو انبروا يدافعون وبكل قوة....!!



هل أنتم حريصون على منتخب البرتغال أكثر من البرتغاليين...؟



لا.. طبعاً لكن اندفاعكم العاطفي كنت أتمناه مع المنتخب السعودي وقائده سالم...!!



رونالدو كان هناك إجماع بأن طلته الأولى في المونديال لم تشبه ميسي ولا إمبابي، وعليه يجب أن نتحدث بمنطق يحكمه ملعب وليس شيئا آخر...!!



يقول الزميل عبدالعزير المريسل تحت عنوان أعي ما أقول: ‏والله إني أعي ما أقول



‏الدوري السعودي الذي حققه النصر بقيادة كريستيانو رونالدو (أصعب) من كأس العالم الحالي وإن شاء الله يحققه منتخب البرتغال...!!



ولأنك تعي ما تقول ياصديقي سأكتفي بالنقل وأترك التعليق للزميل سامي القرشي...!!



أخيراً: ‏في بعض الأحيان، يكون الأمر صعبًا... لكن ليس مستحيلًا.