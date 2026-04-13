مع الأوضاع الراهنة التي أعادت رسم خرائط حركة الطيران وسلاسل الإمداد، وجعلت كل قرار مشاركة دولية محسوباً بحذر، لم يكن قطاع المعارض بمنأى عن الرياح العاتية، لكن المشهد السعودي كان استثناء يعيد تعريف القاعدة، وبينما تراجع آخرون، تقدمت المملكة، ليس لأنها محصّنة ضد الاضطراب فحسب، بل لأنها اختارت أن تكون أكثر مرونة من الأزمة، فاستثماراتها العميقة في البنية التحتية بمثابة شرايين بديلة حين انسدت الشرايين الرئيسية، وحين قلّ الإقبال على الفعاليات الاستهلاكية، نمت في أراضيها فعاليات الطاقة والأمن والخدمات اللوجستية، كما لو أنها تقرأ نبض المرحلة بلغة مختلفة.



ومع هذه التحديات فإن المشهد لا يعكس تراجعه بل إعادة تشكيل للقطاع بروح التحول الوطني، فبينما تتأثر المعارض الاستهلاكية والترفيهية كأول الغيث تنمو بقوة فعاليات الطاقة والأمن السيبراني والخدمات اللوجستية وكأنها تقرأ خريطة رؤية 2030 التي جعلت من هذه القطاعات عماد التنويع الاقتصادي.



وفي هذا السياق، تبرز المملكة بفضل الله ثم البنية التحتية العملاقة التي أرساها سيدي ولي العهد، مهندس التطوير، في موقع أكثر توازناً، مدعومة بربط جوي عالمي جعل المملكة بوابة ثلاث قارات، رغم تعقيدات الممرات.



ثم أن موسم الفعاليات حوّل استضافة 17 ألف فعالية أعمال سنوية إلى أسلوب حياة اقتصادي.



كما أن الطاقة الاستيعابية الصاعدة بأكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات العرض موزعة على مدن اقتصادية ومناطق لوجستية ووجهات سياحية تتحدث بلغة جودة الحياة.



ولأن رؤية المملكة 2030 أعادت تعريف علاقة الوطن بالتحديات، ركّزت على القيمة المضافة التي تترك بصمتها في الناتج المحلي، وفرص العمل وجودة الحياة.



هي رؤية ملكية وضعت الإنسان والاقتصاد والوطن في قلب كل قرار، وقيادة آمنت بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُبنى بثقة وإتقان، وعليه، فإن التحدي الحقيقي أمام قطاع المعارض والمؤتمرات في المرحلة المقبلة لا يكمن في استمرار النشاط من عدمه، لأن استمرار النشاط أصبح حقيقة واقعية بفضل الله ثم بفضل رؤية طموحة لا تعرف التراجع.



ويبقى التحدي الأعمق والأجمل هو: القدرة على إدارة التعقيد المتزايد بكفاءة، وتحويل كل عقدة في الطريق إلى درس في المرونة، فلم يعد نجاح الفعالية مرتبطاً فقط بجودة التنظيم، وهي أساسية بلا شك، بل أصبح مرتبطاً بقدرة القائمين عليها على:



- استيعاب المتغيرات الإقليمية بوعي القائد



- بناء نماذج تشغيل أكثر مرونة واستدامة



- تحويل الأزمات إلى فرص نمو مستقبلية



وفي هذا الإطار بالذات، تبرز بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر الأسواق جاهزية لإعادة تعريف دور هذا القطاع، كمحرّك اقتصادي حيوي، يمتلك خاصية التكيف مع الأزمات، ويصنع من رمال المتغيرات طرقاً جديدة نحو المستقبل.



هذا هو الدرس السعودي في زمن الاضطراب: لا ننتظر انقشاع الغيم، بل نتعلم كيف نبني تحت المطر.