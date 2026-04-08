سؤال أضعه عنواناً بحثاً عن مدخل مقبول ومعقول لإجابة تحتاج إلى جهد جهيد من أجل أن أقول قبل الشروع في كتابتها وجدتها وجدتها..!

نعم الأهلي خاض موسمه الحالي بدكة خالية، ولم أقل ضعيفة، والأسباب أوضح من أن نحمّلها جهة دون أخرى.

المرحلة مرحلة حصاد، وينبغي أن نمنح التفاؤل حقه المشروع في هذا الظرف بالذات مع التأكيد على ضرورة الاستفادة من الصيف القادم بما يعالج أخطاء الصيف الماضي.

الإصابات في موسم شاق متوقعة، وكان يفترض أن نحسب حسابها، لكن انشغلنا بتجديد أو تمديد عقد ماتياس على حساب ما نعاني منه اليوم..!

أضع هذا الكلام كورقة عمل ينبغي ألا تُهمل في زحمة مشاغل الأفراد.

أما الورقة الأهم فهي معنية بكم يا جمهور الأهلي كونكم تمثلون اللاعب المهم والأهم في نخبة أنتم أبطالها.

الدحيل القطري نعرفه ويعرفنا، صعوبته في استسهاله وسهولته في احترامنا له.

الوقت (وقت المباراة) يجب ألا يكون عائقاً في ملء ملعب نتفاءل به.

تدركون أنها مباراة خروج المغلوب، فلا مجال أمامكم لأي حسابات أخرى تبرر غيابكم، فهل أدركتم أهمية حضوركم؟

(2)

اعتلت صحة الاتحاد بسبب تخبط إداري، فهد سندي جزء بسيط منه، فهو - أي سندي - لا يملك قراراً يخوله بأن يفرّط في بنزيما ويخسر كانتي ويحضر النصيري ويقصي لوران، ومن يشك في ذلك فليسأل عن نظام الشركات التي تدير الأربعة..!

صمته فيه حكمة معنية بالعمل وصعب أن يظهر ويقول حقيقة كيف تتخذ القرارات في النادي، وللخروج من مأزق سؤال «هل أنت صاحب قرار؟» استعان بمحمد نور وحمد المنتشري كمستشارين له فقط فقط فقط..!

وهي خطوة أراد بها ترطيب الواقع بينه وبين جمهور الاتحاد، ولن يكون لهما دور مؤثر في أي قرار..!

دورهما معنوي ليس إلّا..!