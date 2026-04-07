اطلع نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، على تقرير نسبة الإنجاز في مشروع دراسة وتصميم طريق (نجران - عسير - جازان)، إضافة إلى الخطط التطويرية والمشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة نجران، لتعزيز كفاءة منظومة النقل البري بالمنطقة، بما يواكب النهضة التنموية التي تشهدها وفق رؤية المملكة 2030، وتحقق تطلعات أمير منطقة نجران.

جاء ذلك، خلال لقائه بمكتبه اليوم، المدير العام لفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بنجران المهندس وبران بن مهدي آل عطشان.

وأوضح المهندس آل عطشان مراحل تصميم المشروع المقسم إلى خمسة أجزاء، الجزء الأول: تحسين الطريق الممتد من منطقة نجران إلى العشة بظهران الجنوب بطول 83 كيلومتراً، والجزء الثاني: إنشاء طريق جديد بمحافظة ظهران الجنوب بطول 17 كيلومتراً، والثالث: تحسين الطريق القائم من مخرج ظهران الجنوب – الفرشة بطول 33 كيلومتراً، والرابع: تحسين الطريق القائم بين الفرشة – الريث بطول 50 كيلومتراً، والجزء الخامس: إنشاء طريق جديد يربط بين الحقو – طريق عسير جازان بطول 7 كيلومترات.