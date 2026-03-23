تترك الحروب آثارًا نفسية عميقة ومدمرة على الأفراد، تتجاوز الخسائر المادية والبشرية الظاهرة، حيث يعيش من يمرون بتجارب الحرب صدمات نفسية شديدة قد تستمر لسنوات طويلة، وأحيانًا تنتقل هذه الآثار من جيل لآخر. والحمد لله الذي كتب نهاية سريعة لفترة مواجهة عسكرية عاصفة كانت بالقرب من منطقة الخليج العربي، وقد لحقت بالناس مخاوف وقلق واضطراب غير بسيط جرّاء ذلك، وهناك عدد غير بسيط من الاضطرابات النفسية الشائعة.



ومن أبرز الاضطرابات التي تنتج عن الحروب:



اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD): حيث يعاني الناجون ذكريات متكررة ومؤلمة للأحداث الصادمة، وكوابيس، وشعورًا دائمًا بالخطر واليقظة المفرطة، وقد يتجنّبون الأماكن أو المواقف التي تذكرهم بالصدمة.



القلق والاكتئاب: تنتشر مشاعر القلق الشديد والخوف واليأس من المستقبل. قد يصاب الأفراد بالاكتئاب المزمن، وفقدان الشغف بالحياة، وصعوبة في التركيز، واضطرابات في النوم.



الاضطرابات السلوكية: قد تظهر سلوكيات عدوانية أو انسحاب اجتماعي، بالإضافة إلى صعوبة في بناء علاقات صحية مع الآخرين. البعض قد يلجأ إلى إدمان المواد الضارة كوسيلة للتعامل مع الألم.



الآثار الجسدية النفسية: تشمل الأعراض الجسدية المرتبطة بالضغط النفسي مثل الصداع، وآلام العضلات، ومشاكل الجهاز الهضمي، وتسارع ضربات القلب.



تأثير الحرب على الفئات المختلفة



يتأثر الأطفال بشكل خاص، حيث يمكن أن تؤثر الحروب على نموهم العقلي والعاطفي والاجتماعي. قد يعانون التبول اللاإرادي، وصعوبة في النوم، وتأخرًا في النمو، وتبلدًا عاطفيًا يجعلهم غير قادرين على التعبير عن مشاعرهم أو التعاطف مع الآخرين. كما أنهم قد يقلدون السلوكيات العدوانية التي يشهدونها.



باختصار، الحروب ليست مجرد صراعات عسكرية، بل هي كوارث إنسانية تترك ندوبًا نفسية عميقة لا تُمحى بسهولة، وتتطلب دعمًا نفسيًا واجتماعيًا مكثفًا لمساعدة المتضررين على التعافي وإعادة بناء حياتهم.. نسأل الله أن يحفظنا ويحمي بلادنا من كل شر.