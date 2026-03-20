- آهات الاتحاديين «المكتومة» في صدورهم، أم تلك الظاهرة للعلن أحق أن يُكتب عنها، أم المشهد الأجدر بالتوقف عنده وهو ما قدّمه المهندس فهد سندي، حين تحوّل -بإرادته أو دونها- إلى بطلٍ لمشهد دراماتيكي لافت، تناقله الجميع عبر منصة «إكس»؟



- صورة واحدة كانت كفيلة بإثارة الجدل: رئيس يستقبل لاعبيه في مطار القصيم، رغم أنه كان برفقتهم على الطائرة ذاتها. مشهد بدا غريباً في ظاهره، لكنه في عمقه يعكس حالة نفسية مضغوطة، ورغبة جامحة في كسر واقعٍ معقّد.



- ذلك التصرف لم يكن عبثياً بقدر ما كان محاولة يائسة لإحداث صدمة إيجابية داخل الفريق، قبل مواجهة مصيرية أمام نادي الخلود.. رسالة غير تقليدية أراد بها سندي أن يقول للاعبيه: افعلوا المستحيل. فهو يدرك تماماً كيف سيُفسَّر المشهد، لكنه اختار المجازفة. ففي عالم الاتحاد، لا يبدو «الجنون» خياراً بقدر ما هو جزء من الهوية.



- مثل هذه التصرفات، وإن حملت نوايا إيجابية، تفتح باب النقاش حول أهمية العمل المؤسسي المنظم، القائم على التخطيط والاستقرار، بدلاً من الاعتماد على ردود الأفعال أو الحلول اللحظية، خاصة في نادٍ بحجم الاتحاد وتاريخه.



- وفي الحقيقة، فنياً، لا يزال الفريق يبحث عن توازنه، في ظل تذبذب النتائج وعدم وضوح الهوية داخل الملعب، وهذا ما يتطلب إقالة المدرب كونسيساو فوراً، والتي تأخرت كثيراً، لإعادة الثقة، وتصحيح المسار في مرحلة لا تحتمل المزيد من التعثر.



- في ظل هذا الواقع المرير الذي يمر به العميد هذا الموسم، تبدو المرحلة المقبلة مفصلية، تتطلب هدوءاً في القرارات، ووضوحاً في التوجه.