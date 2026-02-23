يصر بعض الزملاء في إعلام الهلال والاتحاد على تكريس أن كلاسيكو الأزرق والأصفر هو الأساس بل هو قوة الدوري ولا بأس عليهم.!

لكن ما يحدث من نقلة نوعية في الدوري تجعلنا نرفض هذه الأحادية ونعيد صياغتها بمعطيات أخرى نرى في هذه المعطيات مرتكزاً آخر لمسمى يتسع للجميع، وأقول الجميع كتأكيد على أن مباراة السبت لا ترقى إلى مباريات الأهلي والنصر والهلال والأهلي في الدور الأول والدور الثاني، فلماذا نظلم الكلاسيكو بدافع الميول وأشياء أخرى عجزت عن فهم (معطياتها)؟

لكنني أفهم إلى حد ما أن المستهدف من هذا الطرح لم يشغل باله بهم بقدر ما هم انشغلوا به، وهنا مربط الفرس..!

هل من الممكن أن تقارن عزيزي المتابع مباراتي الاتحاد والهلال في الدور الأول والدور الثاني بمباراتي الأهلي والهلال..؟

وعلى ضوء هذه الإجابة ستدرك أن المشكلة فيهم وليست في الأهلي أو الهلال أو الاتحاد..!

أعود إلى مباراة السبت التي تقاسم فيها الهلال والاتحاد النقاط وأسأل ماذا قدم بنزيما في تلك المباراة..؟

ألم يكن الأجدى الاحتفاظ به من قبل إنزاغي إلى الشوط الثاني بدلاً من أن يكون أساسياً..؟

سألت وخذوا الإجابة وفقاً لما حدث على أرض الميدان من تعامل اتحادي مع وجوده، حيث شكّل هذا التواجد دافعاً قوياً للاعبي الاتحاد فنياً ونفسياً مع الأخذ في الاعتبار أن الاتحاد لعب منقوصاً من وقت مبكر ومع ذلك لم يرمِ المنديل..!

لقد خاض الاتحاد مباراتين في مباراة واحدة، الأولى مع الهلال والثانية مع بنزيما، وكسب خلالها الاتحاد بتعادل أشبه بخسارة للهلال ومكسب للاتحاد..!

ومضة:

عندما تزداد الأسود طيبة فإن الضباع تزداد وقاحة.

‏- فاسيل لوكاش