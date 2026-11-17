تبدأ إستراتيجية إنهاء الحروب حين يصبح استمرارها أقل جدوى من تثبيت نتائجها، وفي الصراع الأمريكي الإيراني تقف المرحلة المقبلة أمام اختبار تحويل التفوق العسكري إلى مكسب سياسي مستدام، فواشنطن تحتاج إلى نهاية تمنع تجدّد التهديد وتبرر الكلفة، وتمنح المنطقة أفقاً يتجاوز انتظار المواجهة التالية.

قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مفتاحاً لاستشراف المرحلة الآنية، عندما سُئل عما سيعتبره نصراً أمريكياً، فحدد جوهره بضمان ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً سواء بحرمانها من التمويل أو المعدات اللازمة، واعتبر أن إضعافها والضغط الاقتصادي عليها يجعلان العمل العسكري الإضافي غير ضروري حالياً -وبحسب رأيه- تنبع خطورة امتلاكها السلاح من طبيعة قيادتها الثورية وشبكات نفوذها الإقليمية وهذه رؤيته المعلنة لتبرير الحرب وتحديد غايتها.

انطلاقاً من هذا التعريف، يمكن استشراف ثلاثة مسارات محتملة لنهاية المواجهة، تتفاوت قدرتها على تحقيق الهدف الأمريكي واستدامته:

السيناريو الأول وهو الأقرب في ضوء هذا التصريح، احتواء طويل ينتهي بتوقف العمليات الواسعة، مع استمرار العقوبات والردع والضربات المحدودة عند الضرورة، فواشنطن هنا تراهن على تعطيل قدرة طهران على إعادة بناء أدوات التهديد، وإبقائها دون العتبة النووية، غير أن هذا المسار يؤجل الحسم فإضعاف القدرة لا يضمن زوال الإرادة، واستمرار الضغط قد يعيد إنتاج التصعيد.

أما السيناريو الثاني، فتسوية تفاوضية تحوّل نتائج الحرب إلى التزامات قابلة للتحقق: قيود نووية واضحة، ورقابة فعّالة، وترتيبات تحمي الملاحة، مقابل تخفيف تدريجي للضغوط، وهذا المسار يمنح واشنطن فرصة ترجمة تعريف روبيو للنصر إلى ضمانات عملية، شريطة ألا تتيح التسوية إعادة بناء الخطر تحت غطاء التهدئة.

ويبقى السيناريو الثالث تصعيداً عسكرياً أوسع، إذا رأت الإدارة الأمريكية أن إيران تستعيد قدراتها أو تتجاوز خطوطاً حمراء، وقد يستهدف فرض شروط أشد لإنهاء المواجهة لكنه يحمل مفارقة حادة: اتساع الدمار لا يضمن اتفاقاً أكثر استقراراً، وقد يضاعف كلفة الخروج مع تأثير طويل المدى على منطقة بأكملها !

المرجّح، أن تستخدم واشنطن -في الغالب- هذه المسارات بالتتابع أو التداخل: ضغط يستدرج التفاوض، وقوة تسند شروطه، وسيكشف سلوكها المقبل ما إذا كان تعريف النصر قابلاً للترجمة إلى نهاية مستقرة، أم سيظل عنواناً لتبرير مواجهة مفتوحة تتبدل أدواتها وتستمر أهدافها معلقة، لكن الاختبار الفاصل سيأتي بعد توقف الصراع بأي شكل كان: هل تستطيع إيران إعادة إنتاج التهديد؟ عندها فقط يتضح وزن النصر الأمريكي، أما المنطقة فلن تقيس النهاية ببلاغة إعلانه، بل بقدرتها على العيش من دون حرب أخرى!