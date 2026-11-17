يوم بعد غد الموافق 19 نوفمبر، سيكون يوماً استثنائياً حين تجتمع أكبر أقطاب العالم وأقواها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، التي تستضيفها مدينة شينزين الصينية، وتأتي الأهمية الاستثنائية للاجتماع، كونه ينعقد في ظروف عالمية بالغة التعقيد، سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وقابلة لمزيد من السوء إذا لم يتم تداركها بعقلانية.

اجتماع الثلاثة الكبار، يأتي في لحظة تتشابك فيها ملفات الأمن النووي والحروب الإقليمية والتنافس الاقتصادي، بما يطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل النظام الدولي وتوازناته، وبالنسبة لمنطقتنا فإن الملف الإيراني وما نتج عن الحرب من تهديدات للأمن الإقليمي والممرات البحرية والمنشآت الحيوية جعلت مستقبل العلاقة مع طهران قضية أمنية واقتصادية مباشرة لدول الخليج. وإذا نجحت القوى الثلاث في التوصل إلى تفاهمات بشأن إيران، فإن السؤال سيكون: هل ستأخذ هذه التفاهمات في الاعتبار مخاوف دول الخليج ومصالحها الأمنية، أم ستظل المنطقة ساحة لتفاهمات تُصاغ بعيداً عن أطرافها الأكثر تأثراً.

نحن نعي المصالح الخاصة لكل من الدول الثلاث، ونفهم الصراع على النفوذ. كانت هناك حرب باردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، والآن هناك ما يشبهها ولكن بدرجة حرارة أعلى بين أمريكا والصين. وروسيا رغم أنها تمر بمأزق الحرب مع أوكرانيا، إلا أنه لا يمكن التقليل من حجم وأهمية دورها العالمي. القطبان الأمريكي والصيني يمثلان أهم الشركاء لدول الخليج أمنياً واقتصادياً، بينما القطب الروسي يمثل شريكاً عالمياً مهماً في توازنات الطاقة. وبالتالي، فإن تهدئة التوتر في منطقة الخليج وحماية أمنها وممراتها الملاحية قضية تهم العالم كله، وليس الدول الخليجية فقط. ولهذا يتوجب على الثلاثة الكبار، أن يضعوا هذا الملف في صدارة أولوياتهم إذا كانوا شركاء حقيقيين في إحلال السلام، وإذا كانوا يريدون فعلاً خفض التصعيد واستقرار المنطقة.

على الثلاثة الكبار، أن يعرفوا جيداً أن الأمن الخليجي ليس ملفاً هامشياً في النظام الدولي، بل أحد أهم أسباب استقراره.