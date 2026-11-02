في زمن تتلاحق فيه الأحداث الدولية وتتسع تداعياتها، أصبحت البيئة الرقمية فضاءً مؤثراً في تشكيل الوعي، وصناعة المواقف، وتحديد طرائق تفاعل الإنسان مع العالم. فما يقع في بقعة بعيدة يصل إلى الفرد في لحظات، محمولاً على صور وتعليقات وتفسيرات تتنافس على انتباهه، وتقدم له العالم من زوايا متعددة، ليس بالضرورة أن تكون متفقة أو متكاملة.



وبين برق الحدث وسرعة رعده، تضيق أحياناً المساحة المتاحة للتأمل والتحقق، ويجد الإنسان نفسه أمام وفرة من المعلومات تتطلب منه قدرة متجددة على الفهم والتمييز. فليست كثرة ما يصلنا دليلاً دائماً على عمق معرفتنا، كما أنّ سرعة الوصول إلى المعلومة لا تعني بالضرورة أننا أحسنّا فهمها. ومن هنا تبرز الثقافة الرقمية بوصفها ضرورة معرفية واجتماعية، ورافداً أساسياً لبناء مجتمع يواكب التحولات ويشارك في صنعها بوعي وثقة.



في المملكة، تكتسب هذه الثقافة أبعاداً أوسع في ظل نهضة تنموية تتسع آفاقها وتتجدد أدواتها، ويقف الإنسان في صميم تطلعاتها. فقد أتاح التحول الرقمي فرصاً لتطوير الخدمات، وتنمية المهارات، وتوسيع مجالات التعلم والعمل والإبداع. بيْد أنّ القيمة الحقيقية لهذا التحول لا تقاس بما توفره التقنية من سرعة وسهولة فحسب، بل بما تتيحه للإنسان من فرص أوسع للتعلم والمشاركة وتحسين حياته. ومع هذا الحراك، تتعاظم أهمية الوعي المجتمعي الذي يحسن الإفادة من التقنية، ويصل إمكاناتها باحتياجات الناس وطموحاتهم، ويمنح المنجز التنموي امتداده في الفكر والسلوك والممارسة اليومية.



لقد كشفت الأزمات والصراعات والتحولات الاقتصادية عن عمق التداخل بين الشأن الدولي والحياة اليومية، فالخبر السياسي قد يؤثر في التوقعات الاقتصادية، والمشهد الإنساني قد يستثير تضامناً واسعاً، والمعلومة المضلِلة قد تصوغ انطباعات تسبق ظهور الحقائق. وفي هذا المناخ، تتبلور لدى الأجيال الجديدة تصورات عن العالم وعن موقعها فيه، تتأثر بما تعرضه المنصات وبالطريقة التي تنتقي بها المحتوى وترتبه. ولم يعد الإنسان متلقياً للأحداث فحسب، بل أصبح مشاركاً في نقلها والتعليق عليها وإعادة تشكيل صورتها لدى الآخرين. ولذلك تبرز الحاجة إلى خطاب رقمي يتسم بالمصداقية والاتزان، وينطلق من ذهنية منفتحة وقادرة على قراءة الأحداث في سياقاتها، والتعبير عن النهضة التي تشهدها المملكة بلغة واعية تستند إلى المعرفة والوقائع.



والثقافة الرقمية، بهذا المعنى، تتجاوز إتقان استخدام التطبيقات إلى فهم مصادر المعلومات، والتمييز بين الخبر والرأي، وإدراك الفارق بين الدليل والانطباع. إنها، في جوهرها، قدرة على التفكير قبل التصديق، والتأمل قبل إصدار الأحكام، والتمييز بين ما نعرفه حقاً وما نظن أننا نعرفه. وهي تشمل كذلك صون الخصوصية، واحترام حقوق الآخرين، وتحمل المسؤولية عن المحتوى الذي ينتجه الفرد أو يعيد نشره. فالكلمة التي نطلقها في الفضاء الرقمي لا تختفي بمجرد انتقالنا إلى محتوى آخر، والصورة التي نشاركها قد تمس حياة إنسان لا نعرفه. وكل مشاركة تترك أثراً، وقد تسهم في توسيع المعرفة وتعزيز الثقة، أو في تداول معلومة غير دقيقة وإشاعة الالتباس. ومن ثم، فإنّ التثبت وحسن التقدير عنصران أصيلان في بناء الوعي الرقمي وترسيخ آدابه.



وقد شهدت المملكة، في السنوات الأخيرة، حراكاً تنموياً واسعاً، تجلت آثاره في تحديث القطاعات، وتطوير الخدمات، واتساع مجالات الاستثمار والابتكار. وفي ظل رؤية المملكة 2030، أصبح التحول الرقمي أحد المسارات التي تدعم هذا الحراك، وتفتح أمام أبناء الوطن وبناته آفاقاً للمشاركة والإبداع.



وتنبع القيمة الحضارية لهذا التوجه من قدرته على وصل التقدم التقني ببناء الإنسان، وتحويل المعرفة إلى عمل منتج، والطموح إلى فرص ملموسة، مع الاعتزاز بالقيم التي تشكل الهُوية السعودية وتمنحها خصوصيتها. فالتقدم لا يكتمل بمجرد امتلاك أدوات العصر، وإنما يتحقق حين يصبح الإنسان قادراً على توظيفها في تطوير مجتمعه، وإثراء تجربته، والمشاركة في صناعة مستقبله.



وفي هذه الغضون، يكتسب الاهتمام بالتوعية الرقمية وتنمية القدرات البشرية أهمية متزايدة، إذ تتكامل المهارة مع الوعي، وتتصل الكفاءة المهنية بالقدرة على التعلم المستمر والتفكير النقدي. ويأتي «برنامج تنمية القدرات البشرية» ضمن هذا الأفق الذي يعزز استعداد المواطن للمستقبل، ويدعم مشاركته في مسيرة التحول. فالإنسان المؤهل معرفياً ومهارياً أقدر على الإفادة من الفرص، واستيعاب المستجدات، والإسهام في استدامة التنمية. كما أنّ التعلم لم يعد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة، بل أضحى رحلة متواصلة تفرضها طبيعة عالم يتغير باستمرار، وتتجدد فيه المعارف والمهارات وطرائق العمل.



العبور الواثق إلى المستقبل يستند إلى استعداد فكري يوازي الاستعداد التقني، فالبنية الرقمية المتقدمة تبلغ أثرها الأعمق حين تجد مجتمعاً يحسن استخدامها، ومؤسسات تستثمر إمكاناتها، وثقافة تشجع المبادرة والتجريب والتعلم. فالتقنية، مهما بلغت قدراتها، تظل أداة تتحدد قيمتها بما يختاره الإنسان لها من غايات، وبما يضعه في استخدامها من معرفة ومسؤولية. ومن هنا تتأكد أهمية العناية بالبيئة الرقمية، بوصفها بيئة لبناء الكفاءات وتبادل الخبرات وإنتاج الأفكار، تتسع فيها المشاركة، وتنمو من خلالها القدرة على مواجهة التحديات واستحداث الحلول.



ويحتل المحتوى المعرفي والثقافي موقعاً أساسياً في بناء مجتمع رقمي فاعل. فحضور اللغة والثقافة يزداد رسوخاً بإنتاج معرفة موثوقة، وشرح القضايا المعقدة بوضوح، وإتاحة المواد العلمية والأدبية والفنية لمختلف فئات المجتمع. فالمعرفة ليست مجرد معلومات تتراكم، وإنما تجربة إنسانية تتشكل بالحوار والتأمل وتبادل الخبرات، وتكتسب قيمتها حين تصبح متاحة للجميع، وقادرة على توسيع آفاق الفهم.



وتمثل النهضة السعودية مجالاً ثرياً لهذا الإنتاج، بما تحمله من تجارب تنموية، ومبادرات إبداعية، وقصص نجاح جديرة بالتوثيق والدراسة والتعريف. وكلما اتسم تناول هذه التجربة بالدقة وعمق الرؤية وجمال التعبير، ازداد أثره في الداخل، واتسع حضوره وقدرته على التواصل مع العالم.



إنّ ترسيخ الثقافة الرقمية الإيجابية يمثل ممارسة للمسؤولية المجتمعية، تتصل بجودة الحوار، واحترام الاختلاف، وتعزيز الثقة، وتوسيع مساحات التفاهم. فالاختلاف في الفضاء الرقمي ليس بالضرورة مدعاة للخصومة، بل يمكن أن يكون فرصة لتبادل الأفكار واكتشاف زوايا جديدة للنظر إلى القضايا. ويتطلب ذلك تضافر جهود التعليم والإعلام والقطاع التقني والمؤسسات الثقافية والأسرة، لبناء عادات راسخة في التحقق والتعلم والاستخدام الرشيد. كما يقتضي إتاحة فرص التأهيل لمختلف فئات المجتمع، حتى تتسع ثمار التحول، ويجد كل فرد سبيله إلى المشاركة فيه والإفادة منه، من دون أن يصبح التطور التقني سبباً في اتساع الفجوات المعرفية أو الاجتماعية.



وفي عالم تتسارع أحداثه وتتداخل مصالحه، يغدو الوعي الرقمي رصيداً وطنياً يعزز قدرة المجتمع على الفهم والمبادرة وصون مكتسباته. والمملكة، بما تحمله رؤيتها من طموح، وما تشهده من حيوية تنموية، تتيح أفقاً تتلاقى فيه المعرفة بالتقنية، والإبداع بالمسؤولية، والهُوية بالانفتاح. وحين تتكامل هذه العناصر، يصبح الفضاء الرقمي مجالاً لإنتاج المعرفة وتعزيز الثقة وصناعة الفرص.



المستقبل لا تصنعه الأدوات وحدها، مهما بلغت دقتها وتطورها، بل يبتكره الإنسان الذي يعرف كيف يستخدمها، ويدرك أثرها، ويتحمل مسؤولية ما ينتجه من خلالها. وعندئذ تزداد النهضة رسوخاً بإنسان واعٍ بقيمتها، ومشارك في منجزها، وقادر على مواصلة البناء نحو مستقبل واعد مسيج بالرضا والتفاؤل.