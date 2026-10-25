يمثل دوري تحت 21 سنة السعودي خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة القدم السعودية، فهو ليس مجرد مسابقة إضافية ضمن جدول المنافسات، بل فرصة لصناعة جيل جديد من اللاعبين، ومنح المواهب الشابة مساحة أكبر لإثبات قدراتها والانتقال تدريجيًا إلى عالم كرة القدم الاحترافية.

في كرة القدم الحديثة، لا يُقاس نجاح الأندية فقط بما تحققه من بطولات للفريق الأول، بل بقدرتها على صناعة اللاعبين وتطوير المواهب وتجهيزها للمستقبل. ومن هنا تبرز أهمية مسابقات الفئات العمرية، التي تمنح اللاعب فرصة لاكتساب الخبرة والاحتكاك والتعامل مع الضغوط التنافسية قبل الوصول إلى المرحلة الأعلى.

هل يحقق الدوري أهدافه؟

السؤال الأهم ليس عن إقامة الدوري أو عدد مبارياته، وإنما عن المردود الحقيقي الذي يحققه على اللاعب السعودي. فهل نشاهد لاعبين ينتقلون من هذه المسابقة إلى الفريق الأول؟ وهل يحصل اللاعب المميز على فرصته، أم تبقى مشاركته محصورة في منافسات الفئات السنية؟

نجاح الدوري يجب أن يُقاس بعدد المواهب التي تتطور وتصل إلى الفريق الأول، وليس فقط بعدد الفرق المشاركة أو النتائج المسجلة. فالهدف الحقيقي، هو إعداد لاعب قادر على المنافسة في أعلى المستويات، وليس مجرد لاعب يحقق نتائج جيدة في مرحلته العمرية.

مسؤولية الأندية.. من النتائج إلى صناعة النجوم

تقع على عاتق الأندية مسؤولية كبيرة في استثمار هذه البطولة، من خلال توفير الأجهزة الفنية المؤهلة، والاهتمام بالتطوير البدني والفني، ومتابعة تطور اللاعبين بصورة مستمرة.

كما ينبغي أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين فرق تحت 21 سنة والفريق الأول، بحيث لا تعمل كل فئة بمعزل عن الأخرى. فاللاعب الموهوب يحتاج إلى مسار واضح يتيح له التدرج في المنافسة، والحصول على الفرصة عندما يكون مستعدًا، بعيدًا عن الاكتفاء بتسجيل اسمه ضمن قائمة المواهب الواعدة.

ومن المهم أيضًا، أن تمنح الأندية مدربي الفئات السنية الوقت والصلاحيات اللازمة لبناء اللاعبين، بدلًا من حصر تقييمهم في الفوز والخسارة فقط.

وكيل اللاعب.. دور يتجاوز الانتقالات

يمثل دوري تحت 21 سنة فرصة مهمة لوكلاء اللاعبين لمتابعة المواهب عن قرب، وتقييم إمكاناتها الفنية، وفهم احتياجاتها المهنية، والعمل على توجيهها نحو المسار المناسب.

لكن دور وكيل اللاعب لا ينبغي أن يقتصر على البحث عن عقد أو انتقال، بل يشمل مساعدة اللاعب على اتخاذ قرارات مدروسة، وفهم حقوقه والتزاماته، والتركيز على التطور الفني والانضباط داخل الملعب وخارجه.

فالموهبة وحدها لا تكفي لصناعة لاعب محترف؛ بل تحتاج إلى إدارة واعية لمسيرته، وبيئة مناسبة، وخطة واضحة تتناسب مع قدراته وطموحاته.

التحدي الحقيقي..

ماذا بعد الدوري؟

التحدي الأكبر أمام دوري تحت 21 سنة، هو ضمان أن تكون له نتائج ملموسة على مستقبل الكرة السعودية. ويتطلب ذلك متابعة دقيقة لمسيرة اللاعبين، وقياس عدد من يحصلون على فرص فعلية مع الفريق الأول، وتقييم جودة دقائق اللعب ومستوى المنافسة، وليس الاكتفاء بالأرقام والنتائج.

كما أن منح المواهب الشابة فرصًا حقيقية في الفرق الأولى يجب أن يكون جزءًا من منظومة التطوير، حتى لا تتحول البطولة إلى محطة مؤقتة تنتهي بانتهاء الموسم، دون أن يجد اللاعب طريقًا واضحًا نحو الاحتراف.

باختصار :

دوري تحت 21 سنة السعودي، فرصة مهمة لبناء مستقبل كرة القدم السعودية، لكن نجاحه لن يتحقق بمجرد تنظيم المباريات، بل بقدرته على تقديم لاعبين جاهزين للمنافسة، قادرين على تمثيل أنديتهم والمنتخبات الوطنية في السنوات المقبلة.

السؤال الذي يجب أن تطرحه الأندية على نفسها، ليس: من حقق بطولة دوري تحت 21 سنة؟ بل: كم من لاعب نجحنا في تقديمه للفريق الأول؟

فالبطولات تمنح الأندية الألقاب، أما صناعة اللاعبين فتمنحها المستقبل. وإذا أُحسن استثمار هذا الدوري، فقد يصبح أحد أهم الجسور التي تنقل المواهب السعودية من مرحلة التكوين إلى عالم الاحتراف الحقيقي.