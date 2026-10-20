كلما تعاظمت الأزمات واشتدت التحديات في المنطقة، اتجهت الأنظار نحو المملكة العربية السعودية؛ لا لتستقرئ مواقفها فحسب، بل لتستمد من ثباتها رؤية الاستقرار. فالأمن الذي تنعم به هذه البلاد المباركة ليس وليد المصادفة، بل هو امتدادٌ لحكمة قيادتها في إدارة الأزمات، وتضحياتِ رجالٍ أوفياء، وتلاحمِ شعبٍ أصيل، وكفاءةِ مؤسساتٍ راسخة.

وفي هذه الظروف الاستثنائية، يتحوّل الانتماء للوطن من شعورٍ وجداني إلى مسؤوليةٍ عمليّة؛ تبدأ بالثقة بالله أولاً، ثم بالقيادة الحكيمة ورجال أمننا البواسل والوعي بمصالح البلاد العليا، ولا تنتهي عند حدود الإخلاص في أداء الواجب. إنها المسؤولية التي بذل الأجدادُ الغاليَ من أجلها، ونحملها اليوم بثبات، لنسلّمها رايةً شامخة خفّاقة لمن بعدنا.

وللسعودية في وجدان أبنائها معنى يتجاوز حدود المكان؛ فهي البيت الكبير الذي تنتظم فيه حياتهم، وتتصل فيه ذاكرتهم بمستقبلهم. على أرضها تشكّلت أحلامهم، وفي استقرارها تقوم مصالحهم، وبقوتها يطمئنون إلى غدهم. ولهذا، فإن كل ما يصون أمنها ووحدتها يمسّ حياة كل واحدٍ منا، ويجعل المحافظة عليها غايةً مشتركة، تتكامل فيها مسؤولية القيادة، وواجب المؤسسة، ووعي المواطن.

لقد قام هذا الوطن على مشروع تاريخي عظيم، جمع الأرض والإنسان تحت راية واحدة، وأرسى للدولة كيانها وللمجتمع وحدته. ومنذ عهد التأسيس والتوحيد، توارثت الأجيال مسيرة البناء حتى أصبح ما نراه اليوم ثمرة جهدٍ ممتد وعطاءٍ لا ينقطع. والوفاء لهذا الإرث المشرّف يقتضي أن ندرك قيمة ما بين أيدينا؛ فكل منجز وطني يحمل شيئاً من أعمار من بنوه، وحقاً للأجيال القادمة.

ومن هنا، يتعمّق معنى الالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله؛ فهو التزام بوحدة المصير، وثقة بقدرة القيادة على تقدير المصالح العليا، وإدراكٌ للفارق بين انفعال اللحظة وأثر القرار في مستقبل الدولة. فالقرار المتصل بأمن المملكة وسيادتها يُوزن بعواقبِ أثره، وبقدرته على حماية الإنسان والمقدرات، وصون حق المجتمع في وطنٍ آمن وقادر على التقدم.

وتظهر الحكمة في إحكام الصلة بين الموقف ونتائجه؛ في معرفة ما يستوجب الحزم، وما يحتاج إلى التروي، وما يقتضيه التوقيت من تقدير. أما الثبات، فجذوره وضوح المبادئ ورسوخ الغاية. وحين يجتمعان، تكون حماية السيادة وأمن المجتمع ومصالح الدولة هي الميزان الذي تُقدّر به الخيارات، وتُحدّد على أساسه المواقف.

ولرجال قواتنا المسلحة وأمننا في هذا المعنى مكانةٌ راسخة؛ فهم يحملون من مسؤولية الوطن ما يتصل مباشرة بسلامة أرضه وطمأنينة أهله، وتشاركهم أسرهم أعباء الواجب ومعنى التضحية. والوفاء لهم يمتد من الاعتزاز بما يقدّمونه إلى سلوكٍ واعٍ احتراماً لمقتضيات مهمتهم؛ بالالتزام بالتعليمات، وصون المعلومات، وحسن إدارة ما ننشره ونتداوله. إن تقدير التضحية يكتمل حين يتحوّل إلى وعي يحفظ أثرها.

وتبرز هنا مسؤولية الكلمة؛ فالأحاديث والمنصات التي نشكّلها يومياً هي جزءٌ أصيل من بيئة المجتمع وأمنه، تتأثر بما نبثه من معرفة أو تخمين، ومن طمأنينة أو تهويل. وقد ينقل الإنسان خبراً بدافع الحرص، فيمنح الشائعة بصوته الموثوق فرصة أوسع للانتشار. لذلك، فإن التثبت قبل النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية، وتجنّب تداول الأخبار مجهولة المصدر، تعبيرٌ عن احترام حق المواطن في الحقيقة، وحق الوطن في خطاب مسؤول.

إن الوعي الوطني يبلغ نضجه حين يدرك المواطن أثره، حتى في التفاصيل التي تبدو صغيرة؛ في خبر يمتنع عن تداوله، ونقاش يردّه إلى التعقل، ومعلومة يحفظها، وواجب يؤديه بإتقان. فالجبهة الداخلية تكتسب قوّتها من هذه الممارسات اليومية المتكررة، التي تجعل المسؤولية خُلقاً عاماً، وتجعل الثقة بين أبناء الوطن رصيداً مُعتمداً في الظروف كافة.

ومن هذا الوعي أيضاً أن يظل خطابنا جديراً باسم المملكة العربية السعودية؛ نعتز بوطننا، وندافع عن سيادته، ونرفض المساس بأمنه بوضوح وثبات، ونحفظ في الوقت نفسه قيمنا ورصانة لغتنا واحترامنا للشعوب. فقوة الموقف تمنح صاحبها القدرة على التعبير الدقيق، ودحض الافتراءات بموضوعية، دون هبوط باللغة أو تفريط بالقيم. وللوطن علينا حق أن يرى الآخرون في كلماتنا قدراً من وقاره، وفي تصرفاتنا ما يليق بمكانته. ويكتمل النهوض بمواصلة البناء؛ حين يؤدي كل مواطنٍ ومواطنة واجبهما بإتقان، ويغرس الوالدان قيم الانتماء في الناشئة؛ ففي إتقان العمل حمايةٌ للمقدرات، وتعزيزٌ للثقة، ووفاءٌ للمستقبل الذي ننشده.

إن مسؤوليتنا تجاه وطننا أمانةٌ بين الأجيال؛ بين أيدينا وطنٌ بذل السابقون من أجله، وينتظر اللاحقون أن نصونه ونزيده قوة. وهذا هو المعنى الأعمق للانتماء؛ أن يكون أثر محبتنا ظاهراً فيما نحفظه، وفيما نبنيه، وفيما نتركه من بعدنا.

حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً وجنداً أوفياء، وأدام عليها عزّها واستقرارها. وستظل رايتها عالية؛ بحكمة قيادة، وثبات وطن، ووعي شعب يدرك أن الوطن أمانةٌ في الأعناق، وأن الوفاء له يُكتب بالمواقف، ويُثبت بالعمل.