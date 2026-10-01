كانت الصحافة في بداياتها مجموعة من الأسئلة الستة، وكانت بالفعل والقول News Paper؛ ورقة أخبار، ووسيلة الخبر الأولى في عالم لم تكن لديه خيارات كثيرة. ومع التطور المعرفي والتقني، تحوّلت الصحيفة إلى ركن ركين في حياة الناس؛ بداية كل صباح، مع القهوة، ورفيقة في الرحلات والمجالس وأماكن الانتظار.

وهكذا كان السحر الأول الذي قاد أجيالًا إلى الصحيفة باعتبارها مصدرًا للمعرفة، لا مجرد منتج إعلامي. كانت مشروعًا ثقافيًا يبني المعرفة، ويشكّل الخيط الواصل بين الجيل الجديد وعالم القراءة، ومن القراءة يبدأ الوعي وتتسع الأسئلة.

فالصحف والمجلات، في جوهرها، مصانع أفكار وفعل ثقافي متجدّد. ليست مجرد أوعية للأخبار، بل من أهم الفاعلين في إشاعة عادة القراءة وترسيخها: القراءة، القراءة، القراءة؛ تلك الرافعة الثقافية الكبرى للشعوب والمجتمعات.

ومن هنا، فإن الانتقال إلى النشر الرقمي الكامل لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه نهاية للصحافة، بقدر ما هو نهاية لنموذج تاريخي من نماذج تقديمها. فالورق لم يكن يومًا جوهر الصحافة؛ جوهرها المحتوى المهني، والتحقق، والتحليل، والسياق، والثقة التي تبنيها المؤسسة مع جمهورها.

ولذلك، فالسؤال ليس: ماذا سيحدث عندما تختفي النسخة الورقية؟ بل: ماذا ستفعل المؤسسة الصحفية بإرثها وخبرتها وثقة جمهورها حين تصبح رقمية بالكامل؟

الدراسات حول تحوّل المؤسسات الصحفية العريقة تؤكد أن الانتقال الرقمي لا يتحقق بإنشاء موقع أو تطبيق فقط. وتشير الباحثة لوسي كونغ، في دراسة لمعهد رويترز لدراسة الصحافة، إلى أن المؤسسات التقليدية تحتاج إلى تحويل ثقافتها وطريقة عملها بالتوازي مع تحويل المحتوى؛ فالتكنولوجيا وحدها لا تصنع مؤسسة إعلامية رقمية ناجحة.

التحوّل الحقيقي هو الانتقال من مفهوم «الإصدار» إلى مفهوم «الحضور المستمر». كان القارئ ينتظر صحيفته في موعد محدد، أما اليوم فالخبر يصل إليه عبر الهاتف ومحركات البحث والإشعارات والمنصات والفيديو والصوت، وفي كل لحظة تقريبًا.

لكن الرقمنة لا تعني التخلي عن «ثقل» الصحيفة. يمكن للخبر أن يصل في ثلاثين ثانية، ثم يقود القارئ إلى تحقيق أو تحليل يستغرق نصف ساعة. وهنا تكمن قوة البيئة الرقمية: مستويات متعددة من العمق، تبدأ بالخبر، ثم الشرح والفيديو والتحليل والوثائق والأرشيف.

وهذا يفرض على المؤسسات أن تعيد التفكير في غرف الأخبار، وفي مهارات الصحفيين، وفي علاقتها بالقارئ، بحيث يصبح الرقمي بيئةً لصناعة صحافة أسرع وأكثر قدرة على الوصول، لا مجرد بديل تقني للورق.

وهنا أيضًا تظهر قوة المؤسسات العريقة: الثقة والإرث. لكنها قوة قد تضيع إذا تحوّلت المؤسسة إلى مجرد حساب كبير في وسائل التواصل. المنصات تتنافس على الانتباه، أما الصحافة فعليها أن تنافس على الثقة والاستمرارية والعلاقة المباشرة مع جمهورها.

والتحوّل الرقمي قد يكون فرصة لإعادة اكتشاف التاريخ، بتحويل الأرشيف من صفحات محفوظة إلى ذاكرة رقمية حية، تعيد قراءة الماضي وتربطه بالحاضر، وتضع عقودًا من المعرفة في متناول جيل جديد.

في النهاية، نحن لا نشهد موت الصحيفة، بل تحرر الصحيفة من الورق. تتغيّر الوسيلة والجمهور وأشكال المحتوى، لكن وظيفة الصحافة تبقى: أن تتحقق، وتفسر، وتوثق، وتضع الأحداث في سياقها. فالرقمي لا يعني السطحي؛ والمنصة قد تكسب الانتباه، لكن الصحافة العريقة يجب أن تكسب الثقة.