في اليوم الوطني، لا نحتفي بتاريخٍ مضى فحسب، بل نستحضر قصة وطنٍ وُلد من رحم التوحيد، ونمت جذوره بالإيمان والعزم، حتى أصبح حاضرًا شامخًا ومستقبلًا يكتب فصوله بثقة واقتدار.

هذا وطنَّا، فمن يباهينا بوطن؟

منذ أن وحّد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- هذه البلاد، بدأت مسيرة دولةٍ جمعت شتات الأرض والإنسان تحت راية واحدة، وأرست دعائم الأمن والاستقرار، وفتحت الطريق أمام نهضةٍ متتابعة لم تتوقف، ومع تعاقب الملوك، مضت المملكة في بناء مؤسساتها، وتطوير اقتصادها، وخدمة مواطنيها، ومقدساتها، حتى وصلت إلى ما نشهده اليوم من تحوّلٍ تنموي واسع يعكس طموح قيادةٍ وشعبٍ يؤمنان بأن القادم أجمل.

ولعل من أعظم ما يميّز هذه البلاد أن وحدتها لم تكن جغرافيةً فحسب، بل كانت وحدةَ وجدانٍ وانتماء، ففي الأزمات والمواقف الصعبة، يظهر معدن هذا التلاحم؛ إذ يلتف المواطنون حول قيادتهم، ويقفون صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن وطنهم واستقراره ومكتسباته، وهو تلاحمٌ لم تصنعه الظروف الطارئة، بل رسخته عقودٌ من الثقة المتبادلة والمسؤولية الوطنية والانتماء الراسخ.

واليوم، تعيش المملكة مرحلةً استثنائية من النهضة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة سمو ولي العهد الأمين، فقد اتسعت آفاق التنمية، وتنوعت مجالات الاقتصاد، وتعاظمت الاستثمارات في الإنسان والمكان، وأصبحت رؤية المملكة 2030 إطارًا واسعًا للتحوّل وبناء اقتصادٍ أكثر تنوعًا ومجتمعٍ أكثر حيوية ووطنٍ أكثر حضورًا وتأثيرًا.

ولم يكن هذا الحضور مقتصرًا على التنمية الداخلية؛ فالمملكة عبر تاريخها الحديث كانت طرفًا فاعلًا في محيطها العربي والإسلامي والدولي، وبنت شبكةً واسعة من العلاقات الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأسهمت في معالجة الأزمات، ودعم الاستقرار، وتقريب وجهات النظر، ومد جسور الحوار بين الدول والشعوب.

كما ارتبط اسم المملكة بمد يد العون؛ فمن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى دعم الدول والشعوب في أوقات الكوارث والأزمات، وظل العمل الإنساني إحدى الصور البارزة لحضورها الخارجي، وهي مكانةٌ تنطلق من مسؤوليةٍ تاريخية وأخلاقية تجاه محيطها، ومن إيمانٍ بأن قوة الدولة لا تقاس بما تملك لنفسها فقط، بل بما تستطيع أن تقدمه للآخرين من خيرٍ وعونٍ وإسناد.

وفي يوم الوطن، تتجدّد فينا مشاعر الفخر، لا بما تحقق فحسب، بل بما نحمله من مسؤولية تجاه المستقبل، فالوطن الذي صنعه التوحيد، وحمته الوحدة، ونهضت به العزيمة، يستحق من أبنائه أن يواصلوا البناء، وأن يجعلوا من انتمائهم عملًا، ومن محبتهم إنجازًا.

هذا وطننا؛ من التوحيد إلى النهضة، ومن الوحدة إلى الحضور، ومن المجد إلى مستقبلٍ أكثر طموحًا.

حفظ الله المملكة العربية السعودية، وقيادتها، وشعبها، وأدام عليها أمنها وعزها واستقرارها، وكل عام وقيادتنا بخير ووطننا أبهى وطن.