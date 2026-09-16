تملك الإذاعة قدرة نادرة على بناء علاقة حميمة مع المستمع. يكفي صوت يخرج من الميكروفون ليصنع مساحة من الألفة، ويمنح المتلقي شعوراً بأن أحداً يشاركه الطريق أو الصباح أو لحظة التأمل. ومنذ أجهزة الترانزستور، رافقت الإذاعة تفاصيل الحياة اليومية، وظلت وسيلة حاضرة في نقل الأخبار وتقديم البرامج العامة والفنية والغنائية والمنوعات.ومع اتساع التجربة الإذاعية وظهور الإذاعات الخاصة، برزت أسماء امتلكت حضوراً خاصاً خلف الميكروفون. نجومية المذيع لا تصنعها نبرة الصوت وحدها، بل تتكون من المعرفة، وسرعة البديهة، وحسن إدارة الحوار، والقدرة على اختيار الموضوع وتقديمه بطريقة تترك أثراً لدى المستمع. لذلك بقي بعض المذيعين حاضراً في الذاكرة، حتى بعد انتهاء البرنامج.

وتمنح الثنائيات الإذاعية هذا الحضور بعداً مختلفاً. فالمستمع يتابع صوتين، لكنه يكتشف بينهما إيقاعاً ثالثاً تصنعه الكيمياء المهنية. لكل مذيع شخصيته وطريقته في التفكير والتعبير، وعندما يلتقي صوتان متكاملان، يتحول الحوار إلى مساحة مفتوحة للأفكار، تتنوع فيها زوايا النظر، وتتسع قدرة البرنامج على ملامسة اهتمامات الجمهور.

يمثل الإذاعي أحمد الحامد أحد نجوم التقديم الإذاعي، بما قدمه خلال مشواره من برامج فنية وبرامج منوعات، وما حققه من حضور مهني أهله للفوز بلقب أفضل مذيع في أكثر من استفتاء أجرته صحف ومجلات. ومع انضمامه إلى إذاعة روتانا FM، واصل تقديم عدد من البرامج، مستنداً إلى خبرة طويلة وأسلوب يجمع الحضور والمرونة.

وفي برنامج «بغض النظر»، يلتقي أحمد الحامد بالمذيع خالد عبدالعزيز، في ثنائية تقوم على تنوع الطرح واختيارات الموضوعات واتساع مجالاتها. ويضيف خالد إلى التجربة خبرته في تقديم برامج عدة، من بينها «الصباح للكل» و«مخرج 88»، فضلاً عن قدرته على الانتقال بين القوالب الإذاعية المختلفة.

تقدم هذه الثنائية رسالة تتجاوز البرنامج ذاته: الإذاعة تتجدد بأصواتها، والنجاح يكتمل عندما تتحول الشراكة بين المذيعين إلى حوار حي يثق به المستمع. وتبقى قيمة الميكروفون في الإنسان الذي يقف خلفه، وفي الأثر الذي يتركه صوته بعد انتهاء البث.