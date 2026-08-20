تاقف على طرف الهدب ما تلمحك عيني

عاتبت أكيد إن العتب ما كان يعنيني

سلم أبرّد السلام وهذا ترى كلّ الكلام

اللي بقى بينك وبيني تخيّل

اليوم مشتاق لسما للشمس والأرض البعيد

اشتقت للقلب الخلي وش هم لو تعتب عليّ

جيتك أنا بليلة ألم قلبي على كفي

همست لي روح يا غريب الشوق ما يكفي

سلم أبرّد السلام وهذا ترى كلّ الكلام

اللي بقى بينك وبيني تخيّل

جيتك أنا في ليلة شتا تهزني ريح الشمال

محتاج أنا لبسمة وشال محتاج لك

تركتني لبرد الطريق وأنا على بابك

أتذكر إنّك قلت لي بالله وش جابك

ودعتني قبل السلام وهذا ترى كلّ الكلام

اللي بقى بينك وبيني تخيّل

نص فخم للأمير البدر يحضر كهمسةٍ مشبعةٍ بالحنين، يسكب روحه على مهلٍ في كأس اللغة، فلا تُقرأ كلماته بقدر ما تُعاش وتُلامس.

تتجاوز كلماته حدود الخيال لتغدو حالةً وجدانية كاملة، يمتزج الألم بالجمال، ويتحوّل الحنين إلى فنٍّ خالصٍ يتقنه شاعر يعرف كيف يلامس أكثر المناطق هشاشةً في النفس الإنسانية.

«تخيّل» ليست مجرد كلمة، هي البوابة التي يدخل منها العاشق إلى هذا العالم الشفيف.

دعوة للاندماج، للانخراط في التجربة، للوقوف في المسافة نفسها التي يقف عليها العاشق، بين الذكرى والانكسار، بين الرجاء الذي يحتضر والصمت الذي يتمدّد.

«تخيّل» وحدها تختصر فلسفة النص، حيث يتحوّل التخيّل إلى واقعٍ أشد حضوراً من الحقيقة.

«تاقف على طرف الهدب ما تلمحك عيني»، افتتاحية تفيض بالدهشة، تقبض على لحظةٍ مستحيلة، حضورٌ يكاد يُرى ثم يتلاشى كطيفٍ عنيد.

صورة بصرية مدهشة تكشف براعة البدر في رسم مشهدٍ دقيقٍ، حيث يصبح الهدب مسرحاً للغياب، وتتحوّل الرؤية إلى حالةٍ من التوتر بين الإدراك والفقد.

هنا تتجلّى القدرة على تحويل التفاصيل الصغيرة إلى لوحات نابضة بالحياة.

يمضي النص في بناء مفارقاته الشعورية «عاتبت أكيد إن العتب ما كان يعنيني»، عبارة تختزن تناقضاً إنسانياً عميقاً، عتاب بلا رغبة، ولوم بلا قناعة، وكأنّ القلب يمارس طقوس الحنين رغم إدراكه لعجزها.

ازدواجية تمنح النص كثافة نفسية عالية، وتجعل المتلقي شريكاً في هذا الصراع الداخلي.

«سلم أبرّد السلام وهذا ترى كلّ الكلام»، هنا يبلغ الاقتصاد اللغوي ذروته، حيث يختزل بحراً من المشاعر.

السلام يتحوّل إلى محاولة يائسة لإخماد نار الشوق، والكلام يتقلّص حتى يكاد يختفي، وكأنّ الصمت صار أبلغ من كل تعبير، ثم تتسع دائرة الحنين «اليوم مشتاق لسما للشمس والأرض البعيد»، الاشتياق لم يعد موجّهاً لشخصٍ بعينه، بل صار حالة كونية. الحنين يتمدّد ليشمل الوجود كله، وكأنّ الفقد أعاد تشكيل علاقة الشاعر بالعالم.

«جيتك أنا بليلة ألم.. قلبي على كفي»، صورة درامية آسرة، يتجسّد فيها الاستسلام الكامل. القلب لم يعد شعوراً مجرداً، بل كياناً يُقدَّم بلا حماية. ثم تأتي الصدمة: «روح يا غريب.. الشوق ما يكفي»، انكسار حاد، يطفئ وهج الترقب، ويؤكد أن الشوق -رغم عظمته- عاجز عن إنقاذ ما انهار.

يصل النص إلى ذروة الوجع، «تركتني لبرد الطريق وأنا على بابك»، قسوة ظالم تختصر أقصى درجات الخذلان. القرب المكاني يقابله بُعد شعوري هائل، والباب يتحوّل إلى رمزٍ للخذلان، يأتي السؤال الجارح «بالله وش جابك؟»، سؤال يحمل دهشةً باردة، كأنّ الحضور ذاته صار عبئاً غير مرحّب به.

ما يمنح هذا النص فرادته أنّه لا يعتمد على التعقيد، بل على صدق التجربة ونقائها.

اللغة بسيطة، لكنها مشبعة بإحساسٍ عميق، يجعل كل كلمة تنبض بالحياة.

بساطة ليست عجزاً، بل ذروة النضج الفني؛ حيث يتمكّن الشاعر من قول الكثير بالقليل.

تتجلّى عبقرية البدر في قدرته على الإمساك بالتوازن الدقيق بين الهمس والانفجار، بين الحضور الذي يلوح والغياب الذي يهيمن.

نصٌّ يبرهن أن الشعر الحقيقي يُقاس بعمق أثره، لا بكثرة مفرداته.

«تخيّل» تتحوّل إلى تجربة شعورية متكاملة، يعيشها القارئ كما لو كانت جزءاً من ذاكرته الخاصة.

نصٌّ لا يُقرأ فقط، بل يُسكن، ويترك أثراً طويلاً لا يُمحى، كأنّه وشمٌ خفيّ على جدار القلب.. «تخيّل».