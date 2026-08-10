أصبح الاحتراف في كرة القدم السعودية اليوم أكثر من مجرد حلم يراود اللاعب، بل أصبح جزءاً مهماً من مستقبل الكرة السعودية وطموحها للوصول إلى مستويات أعلى عالمياً. ومع التطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية، يبرز السؤال الأهم: كيف نستطيع تحويل اللاعب السعودي الموهوب إلى لاعب محترف قادر على المنافسة خارج المملكة؟

الموهبة السعودية موجودة

لا يمكن القول، إن الكرة السعودية تفتقد المواهب، فعلى مر السنوات ظهرت أسماء أثبتت قدرتها على المنافسة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تطوير هذه الموهبة والمحافظة عليها ومنحها المسار الصحيح.

فاللاعب الموهوب يحتاج إلى بيئة تدريبية قوية، ومدرب يثق به، وفرصة للمشاركة، إضافة إلى برنامج تطوير واضح يمتد لسنوات وليس لموسم واحد.

الاحتراف يبدأ من الداخل

قبل أن يفكر اللاعب في الاحتراف الخارجي، يجب أن يتعلّم معنى الاحتراف داخل ناديه. الانضباط في التدريبات، الالتزام بالتغذية والنوم، المحافظة على اللياقة، تطوير المهارات الفنية، والقدرة على التعامل مع الضغوط، كلها أمور تصنع شخصية اللاعب المحترف.

الاحتراف الخارجي.. لماذا هو مهم؟

خوض تجربة خارجية يمكن أن يمنح اللاعب السعودي فرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، والتعرف على أساليب تدريب ومنافسات جديدة، واكتساب خبرات تساعده على تطوير مستواه وشخصيته، لكن المهم ألا يكون الهدف مجرد الانتقال إلى الخارج، وإنما اختيار التجربة المناسبة، فاللاعب الذي ينتقل إلى نادٍ كبير دون فرصة للمشاركة قد لا يستفيد بالقدر المتوقع، بينما قد تكون تجربة نادٍ أقل شهرة لكنها تمنحه دقائق لعب ومسؤولية أكبر أفضل لمسيرته.

دور الأندية

الأندية السعودية أمام مسؤولية كبيرة في صناعة اللاعب.

الاستثمار في الفئات السنية، وتطوير المدربين، ومنح المواهب فرصة المشاركة مع الفريق الأول، كلها خطوات أساسية لبناء لاعب قادر على المنافسة.

كما أن الأندية مطالبة بالنظر إلى اللاعب السعودي باعتباره مشروعاً طويل الأمد، وليس مجرد لاعب يمكن الاستفادة منه في فترة معينة.

دور وكيل اللاعبين

وكيل اللاعبين المحترف، يمكن أن يكون أحد أهم العناصر في مسيرة اللاعب.

دوره لا يقتصر على البحث عن عقد أو التفاوض على الراتب، بل يجب أن يشارك في التخطيط لمسيرة اللاعب، ومعرفة إمكاناته، وتحديد أهدافه، واختيار الوقت والنادي المناسبين للانتقال.

الوكيل الناجح هو الذي يفكر في مسيرة اللاعب بعد خمس سنوات، وليس فقط في الصفقة القادمة.

اللاعب نفسه هو الأساس

مهما تطورت المنظومة، يبقى اللاعب هو العنصر الأهم. الاحتراف يحتاج إلى عقلية مختلفة، فاللاعب الذي يريد الوصول إلى مستويات عالية يجب أن يدرك أن المنافسة لا تتوقف عند الموهبة.

الالتزام، والعمل اليومي، وتقبل النقد، والاستعداد للتعلم، والمحافظة على الجاهزية البدنية والفنية، كلها عوامل تصنع الفارق بين لاعب موهوب ولاعب محترف قادر على الاستمرار.

نحتاج إلى مشروع للاحتراف

إذا كانت كرة القدم السعودية تريد زيادة عدد اللاعبين المحترفين خارج المملكة، فالأمر يحتاج إلى مشروع واضح يبدأ من اكتشاف المواهب، ثم تطويرها، ثم منحها فرصاً حقيقية، وصولاً إلى اختيار التجارب الخارجية المناسبة، فالهدف ليس أن يخرج اللاعب السعودي فقط، وإنما أن يخرج ويتطور وينجح ويعود بخبرة ترفع مستوى المنتخب والكرة السعودية.

الخلاصة

اللاعب السعودي يمتلك الموهبة، وكرة القدم السعودية تمتلك الإمكانات، لكن المرحلة القادمة تحتاج إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشروع احترافي مستدام.