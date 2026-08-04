الفن مساحة واسعة لا يمكن حصرها في شكل واحد أو قالب محدد. فهو يظهر في المسرح، والموسيقى، واللوحة، والزي، والطعام، والكتاب، وفي كل تفصيل قادر على أن يمنح الإنسان معنى أجمل للحياة. ومن بين هذه المساحات، تأتي المهرجانات باعتبارها صورة حية للفن حين يخرج من حدوده الخاصة إلى الناس، ويتحول إلى احتفال جماعي يلتقي فيه الذوق بالذاكرة، والمتعة بالمعرفة، والهوية بالتجربة.

والمهرجان في مفهومه العام ليس فعالية عابرة، بل مناسبة منظمة تحمل هدفًا واضحًا؛ قد تكون احتفاءً بحدث سعيد، أو استحضارًا لذكرى وطنية أو تاريخية، أو مناسبة لتبادل الثقافات والفنون، أو نافذة للتعريف بمنتج محلي وموروث اجتماعي. لذلك تتعدد المهرجانات بتعدد أغراضها، ولا يمكن اختزالها في الحفلات الفنية وحدها، مهما كان حضورها لافتًا ومؤثرًا.

فهناك مهرجانات ترتبط بالوقت وطبيعة النشاط؛ فالأمسيات الفنية غالبًا ما تجد حضورها في الليل، حيث ينسجم المسرح مع الإضاءة والجمهور والأجواء الاحتفالية. وفي المقابل، تأتي مهرجانات المنتجات الزراعية والأنشطة الشعبية في النهار، لأنها أكثر التصاقًا بالسوق، والمزارع، والحرف، والتجربة المباشرة للزائر، مثل مهرجانات التمور، والفلفل، والقهوة، وغيرها من المواسم التي تحول المنتج من مجرد سلعة إلى حكاية وموروث وفرصة اقتصادية.

كما أن للمهرجانات وجوهًا أخرى لا تقل أهمية؛ فهناك مهرجانات للأزياء تكشف جانبًا من الذوق والهوية، ومهرجانات للطبخ تروي ذاكرة المجتمعات من خلال المائدة، ومعارض للكتاب تمثل احتفالًا بالفكر والمعرفة، وتفتح المجال أمام الكاتب والناشر والقارئ في لقاء ثقافي ممتد.

لهذا تبدو المهرجانات أكثر من مجرد تجمعات جماهيرية. إنها منصات حياة، تصنع الحراك في المدن، وتدعم السياحة، وتنعش الاقتصاد المحلي، وتمنح المجتمع فرصة للاحتفاء بما يملكه من فنون ومواسم ومنتجات وقصص. فالمهرجان الناجح لا ينتهي بانطفاء أضوائه، بل يبقى أثره في الذاكرة، وفي السوق، وفي صورة المكان.