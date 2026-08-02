منذ إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بقيادة سمو ولي العهد الأمير المقدام محمد بن سلمان، انتقلت المملكة من مرحلة التخطيط الطموح إلى مرحلة التنفيذ واسع النطاق. ولم تعد الرؤية مجرد إطار إستراتيجي، بل مشروعاً وطنياً أعاد صياغة أولويات التنمية، ورفع سقف الطموح، وأطلق حراكاً اقتصادياً واجتماعياً غير مسبوق. واليوم، وبعد أن أصبحت العديد من مستهدفاتها واقعاً ملموساً، تبدو المرحلة المقبلة أكثر ارتباطاً بجودة التنفيذ واستدامته من ارتباطها بصياغة الأهداف. لقد أثبتت التجارب العالمية أن الرؤى الكبرى لا تحقق نجاحها بالتخطيط وحده، بل بامتلاك آليات تنفيذ تتطور باستمرار. فكلما تقدم المشروع الوطني، أصبحت الحاجة أكبر إلى أدوات أكثر مرونة، وأسرع في نقل المعرفة، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات اليومية التي لا تظهر في التقارير، بل في مواقع العمل. ومن هذا المنطلق، قد يكون من المناسب التفكير في تطوير نموذج التنفيذ، عبر الانتقال التدريجي من الاعتماد التقليدي على المكاتب الاستشارية إلى فرق إدارة مشاريع مشتركة، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب خبرات دولية سبق لها تنفيذ مشروعات مماثلة في القطاعات نفسها، سواء في القطاع العام أو الخاص. فالقيمة المضافة هنا لا تكمن في تقديم توصيات جديدة، وإنما في مشاركة خبرات عملية تراكمت من خلال مواجهة تحديات حقيقية وإيجاد حلول قابلة للتطبيق. وتقدم التجربة السنغافورية مثالاً جديراً بالتأمل. فقد بُني نجاحها الاقتصادي على مؤسسات تنفيذية عالية الكفاءة، عملت وفق رؤية موحدة تربط الاستثمار بالتعليم، والابتكار، والبنية التحتية، وتنمية رأس المال البشري. كما تبنت نهجاً يقوم على استهداف قطاعات اقتصادية محددة، وتخصيص فرق حكومية ترافق المستثمر منذ مرحلة التخطيط وحتى بدء التشغيل، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتقليل التعقيدات، وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل. وقد أسهم هذا النموذج في جعل سنغافورة واحدة من الدول الأعلى عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع قدرة لافتة على الحفاظ على استمرارية السياسات الاقتصادية عبر تعاقب القيادات وبدون بهرجة إعلاميّة. ولا يعني ذلك استنساخ تجربة بعينها، فلكل دولة خصوصيتها وإمكاناتها وأولوياتها. إلا أن الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية أصبحت جزءاً من تنافسية الدول، خصوصاً عندما تُكيف بما يتناسب مع البيئة المحلية، وتتكامل مع الخبرات الوطنية التي تمتلك المعرفة الأعمق باحتياجات المملكة. لقد أرست رؤية 2030 الأساس لتحول تاريخي، ورسخت ثقافة الإنجاز والطموح. وربما تمثل المرحلة المقبلة فرصة لتطوير آليات التنفيذ ذاتها، بحيث يصبح نقل الخبرة العالمية جزءاً من بناء القدرات الوطنية، وتتحول فرق المشاريع إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة الحلول، لا مجرد جهات للإشراف والمتابعة. إن نجاح الرؤى لا يُقاس فقط بما تحققه من مشاريع، بل بقدرتها على بناء مؤسسات تتعلم، وتطور أدواتها، وتبتكر أساليب تنفيذ تواكب حجم الطموح. وهذه، في تقديري، هي المرحلة الطبيعية التالية لمسيرة تقودها رؤية واضحة، وتدعمها قيادة جعلت من الطموح معياراً للإنجاز، ومن المستقبل مشروعاً يُبنى بخطوات عملية ومدروسة.