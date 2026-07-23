قبل سنوات، كانت الدول تتنافس على جذب الاستثمارات عبر أدواتها التقليدية المتمثلة في تخفيض الضرائب، وتوفير العمالة الرخيصة، ومنح الأراضي والحوافز المالية، والاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية. كان الافتراض السائد أن المستثمر سيذهب دائمًا إلى السوق التي تحقّق له أعلى عائد، لكن هذا الافتراض لم يعد صحيحًا بالقدر نفسه. في عالم أصبح أكثر اضطرابًا من أي وقت مضى، تغيّرت أولويات رأس المال، حيث لم يعد المستثمر يسأل؛ كم سأربح؟ وإنما ما مدى قدرتي على التنبؤ بما سيحدث غدًا؟ هذه ليست مسألة نفسية، بقدر ماهي قضية اقتصادية بامتياز. ما يُرعب المستثمر هو الغموض أكثر من المخاطر. المستثمر يتعامل مع المخاطر باعتبارها جزءًا من النشاط الاقتصادي، لأنها قابلة للقياس والتسعير. في المقابل، الغموض يحدّ من القدرة على التنبؤ، ويرفع تكلفة رأس المال، ويؤجل قرارات الاستثمار.

لقد اعتادت الأسواق المالية على التعامل مع التقلبات الاقتصادية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتغيّر أسعار الصرف، وحتى الدورات الاقتصادية. بيد أن السنوات الأخيرة أضافت نوعًا مختلفًا من عدم اليقين أتى على هيئة حروب تجارية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتوترات جيوسياسية، وتغيّرات متسارعة في السياسات الصناعية والتجارية. في ظل هذه البيئة، أصبحت الشركات تفضل الاقتصادات التي توفر قدرًا أكبر من الوضوح وقابلية التنبؤ.

هنا برز تحوّل مهم في مفهوم التنافسية، حيث لم تعد الميزة التنافسية للدول تُقاس فقط بحجم السوق أو وفرة الموارد أو انخفاض التكاليف. أصبح معيار التنافسية يشمل أيضًا جودة المؤسسات، واستقرار الأطر التنظيمية، ووضوح السياسات الاقتصادية. قد يعود السبب في ذلك، كون كلما زادت قدرة المستثمر على توقع اتجاهات السياسة الاقتصادية، انخفضت تكلفة عدم اليقين، وارتفعت جاذبية الاقتصاد. لهذا السبب، قد تجد اقتصادًا ينمو بوتيرة معتدلة لكنه يجذب استثمارات ضخمة، في حين يواجه اقتصاد آخر يتمتع بإمكانات كبيرة صعوبة في استقطاب رؤوس الأموال بسبب تقلب البيئة التنظيمية أو غياب وضوح السياسات. إلى جانب معدلات النمو، يولي المستثمر أهمية كبيرة لقدرة الدولة على توفير بيئة اقتصادية يمكن التنبؤ بها.

من هنا، تجاوزت الإصلاحات الاقتصادية هدف تحسين المؤشرات الكلية، لتصبح وسيلة لترسيخ الثقة في البيئة الاقتصادية. وحتى تتضح الرؤية، تعزيز الحوكمة، واستقرار التشريعات، ورفع جودة المؤسسات، وتحسين كفاءة القضاء، وتسريع الإجراءات، جميعها تُعد استثمارات اقتصادية تخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتمنح القطاع الخاص القدرة على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

هذا لا يعني أن اليقين الكامل ممكن، كون العالم بطبيعته يتغيّر، ولا توجد دولة تستطيع إزالة المخاطر أو منع الصدمات الخارجية. الفارق الحقيقي يكمن في قدرة الدول على تقليل حالة عدم اليقين، وجعل قواعد اللعبة واضحة ومستقرة حتى في أوقات التقلب. المستثمر لا يبحث عن اقتصاد بلا مخاطر، وإنما عن اقتصاد يعرف كيف يديرها. ربما لهذا السبب، أصبحت المنافسة بين الاقتصادات اليوم أكثر تعقيدًا، لأنها لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النفط، أو الموانئ، أو البنية التحتية، إنما حول من يستطيع أن يمنح المستثمر ما أصبح نادرًا في عالم سريع التغيّر «الثقة في المستقبل». اليقين لم يعد رفاهية مؤسسية، بل أصبح أحد أهم الأصول الاقتصادية التي تتنافس عليها الدول لجذب الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.